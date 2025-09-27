ไทยพีบีเอสผลักดันสังคมรู้เท่าทันสื่อและ AI โชว์ “Thai PBS Verify” บนเวทีประชุม ABU ครั้งที่ 62 ณ ประเทศมองโกเลีย

ไทยพีบีเอสส่งผลงาน “Thai PBS Verify” ตัวแทนสื่อไทย นำเสนอบริการตรวจสอบข่าวปลอม คัดกรองข่าวจริง และการสร้างทักษะรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) ในงานประชุม 62nd ABU General Assembly and Associated Meeting ที่เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยมีตัวแทนสื่อจากนานาชาติเข้าร่วมประชุม
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เข้าร่วมการประชุม 62nd ABU General Assembly and Associated Meeting ที่จัดขึ้นโดย Asia-Pacific Broadcasting Union หรือ ABU ในแนวคิด “The Role of Media in Safeguarding National & Cultural Heritage” ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2568 ณ เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ซึ่งเป็นการจัดประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้ประกอบการสื่อด้านการกระจายเสียงทั้งวิทยุ โทรทัศน์และดิจิทัล โดยมีชาติสมาชิก ABU ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงาน
โดยมีนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส เป็นตัวแทนนำเสนอบริการ กลยุทธ์ และกรณีศึกษาด้านการรู้เท่าทันข่าวปลอมและเทคโนโลยี AI ใน 2 เวทีใหญ่ ของงาน ABU General Assembly ครั้งที่ 62 ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “Countering Disinformation and Building AI Literacy” บนเวที Broadcasting for All Forum และหัวข้อ “Leveraging Digital Platforms to Enhance Digital Literacy” บนเวที Members Showcase
สำหรับหัวข้อ “Countering Disinformation and Building AI Literacy” เป็นการนำเสนอการรับมือกับข้อมูลเท็จและการสร้างความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) ผ่านบริการ “Thai PBS Verify” บริการตรวจสอบข่าวปลอม คัดกรองข่าวจริง เพราะข้อมูลที่ผิดพลาดหรือบิดเบือนสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความคิด ความเชื่อ และการตัดสินใจของสังคม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์อ่อนไหวและภัยพิบัติ
“เทคโนโลยี AI มีบทบาทมากขึ้นในการสื่อสาร การทำงาน และชีวิตประจำวัน ดังนั้น การสร้างความรู้เท่าทัน AI จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจการทำงาน ข้อจำกัด และผลกระทบของ AI สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีวิจารณญาณ ลดความเสี่ยงจากการถูกชักจูงด้วยข้อมูลเท็จ ไทยพีบีเอสจึงให้ความสำคัญทั้งในกระบวนการผลิตสื่อ และการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี” ผอ. สำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าว
ในส่วนของนำเสนอหัวข้อ “Leveraging Digital Platforms to Enhance Digital Literacy” ในช่วง Members Showcase โดยไทยพีบีเอสได้นำเสนอกิจกรรมและผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล อาทิ Thai PBS Verify บริการตรวจสอบข่าวปลอม, The Visual แพลตฟอร์ม ที่สะท้อนประเด็นสำคัญให้เป็นเรื่องเล่าเข้าใจง่าย ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบและบอกเล่าข้อมูล (Data Storytelling), Big Sign บริการภาษามือใหญ่เต็มจอ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสังคมรู้เท่าทันสื่อ และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกดิจิทัล
ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีการประชุมย่อยในหลายหัวข้อด้านสื่อ รวมถึง “Radio Workshop Party” การหารือด้านสื่อเสียง และนำเสนอตัวอย่างผลงานของสถานีวิทยุจากประเทศต่าง ๆ โดยมีคุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง ไทยพีบีเอส เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม และได้หารือเพิ่มเติมกับ Mr. Andrew Davies, Head of Radio, ABU เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิก ABU เพื่อทดลองผลิตผลงานด้านสื่อเสียง (Radio & Podcast) ร่วมกัน และไทยพีบีเอสพอดแคสต์ ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังจากที่ ABU เคยทดลองทำโครงการนี้ในส่วนของงานโทรทัศน์และประสบความสำเร็จมาแล้ว
การจัดประชุมของ ABU ในทุก ๆ ปี ไม่เพียงแต่เป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานหรือแสดงตัวอย่างของแต่ละองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน หารือ ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมสื่อ รวมถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นในระดับสากลร่วมกัน โดยการเข้าร่วมในเวทีนี้ของไทยพีบีเอส เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของวงการสื่อไทยในระดับสากล