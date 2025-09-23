ข้อตกลงหยุดยิงแค่กระดาษ? ทหารกัมพูชาล้ำรั้ว ยิงท้าทาย 3 นัด ไทยยังคุมสติ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เผยเหตุสะเทือนขวัญชายแดนไทย-กัมพูชา หลังทหารกัมพูชาล้ำแนวรั้วลวดหนามตรงข้ามฐานป่ามัน จ.ศรีสะเกษ พร้อมกราดยิง 3 นัดท้าทายอธิปไตย แต่กองทัพไทยยังคุมสติไม่ตอบโต้ ย้ำการกระทำดังกล่าวคือการ “ฉีก” ข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
วันนี้ (23 ก.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2568 (เวลา 14.00 น.) โดยสถานการณ์โดยรวมฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง โดยในวันนี้ เมื่อเวลา 13.22 นาฬิกา ทหารกัมพูชาจำนวน 4 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภูผีได้เข้ามาเกาะแนวรั้วลวดหนามบริเวณตรงข้ามฐานป่ามัน ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นได้ใช้อาวุธปืนเล็กยาวยิงจำนวน 3 นัด ซึ่งคาดว่าเป็นการยิงเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของฝ่ายไทย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมิได้มีการตอบโต้กลับ และไม่มีความสูญเสียใดๆ เกิดขึ้นแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความจริงใจของกองทัพกัมพูชาในการปฏิบัติตามพันธกรณี ที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC)
มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ซำแต 1 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทย จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างที่จะนำไปสู่สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อป้องกันการรับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา”