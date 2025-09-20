สระแก้วแถลงสวนผู้ว่าฯ กัมพูชา ยันเขมรต้องออกจากพื้นที่รุกล้ำก่อนประชุม GBC วันที่ 10 ต.ค.ลั่นไม่คุยระดับจังหวัดอีก

สระแก้ว- จังหวัดสระแก้วตอบโต้ข้อเสนอกัมพูชา ออกแถลงการณ์สั่งผู้รุกล้ำอพยพพ้นแนวชายแดน ก่อนประชุม GBC วันที่ 10 ต.ค.นี้ ลั่นจะไม่เจรจาระดับจังหวัดอีก
วันนี้ (20 ก.ย.) จังหวัดสระแก้ว ได้ออกแถลงการณ์ตามที่ได้มีการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กับผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ ห้องประชุมถวายความปลอดภัยของจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ได้นำเสนอข้อเสนอของจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา เกี่ยวกับพื้นที่พิพาทบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศด้านจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ดังนี้
1. ขอเสนอให้คงสภาพเดิมไว้โดยเคารพข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 และผลการประชุม GBC สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ผลการประชุม RBC ที่ผ่านมา และผลการประชุมพิเศษ GBC เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และไม่ขยายขอบเขตของปัญหาหรือความขัดแย้ง โดยรอมติจากคณะกรรมาธิการชายแดนร่วม (JBC) ของทั้งสองประเทศ คือ กัมพูชา - ไทย ในอนาคต
2. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจร่วม MOU ปี 2543 และ TOR ปี 2546 ฝ่ายไทยต้องอนุญาตให้ประชาชนชาวกัมพูชาเดินทางกลับไปในพื้นที่ของตนเองได้ และจะต้องทำการรื้อถอนลวดหนาม ผ้าสแลน และยางรถยนต์ออกจากพื้นที่ที่ฝ่ายไทยวางไว้
3. ขอให้ฝ่ายไทยงดเว้นการกระทำใดๆ เช่น การติดตั้งรั้วลวดหนามเพิ่มเติม การออกหนังสือถือครองกรรมสิทธิ์ การทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ติดรั้วลวดหนาม และการกระทำใดๆ ในพื้นที่ หรือบริเวณที่คณะกรรมการ JBC ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ตกลงกัน
4. กรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัด จะต้องส่งเรื่องไปยัง GBC หรือ JBC
จังหวัดสระแก้วได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียเมียนเจ็ยราชอาณาจักรกัมพูชา แล้วและได้มีหนังสือตอบข้อเสนอดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จังหวัดสระแก้วขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาที่รุกล้ำอพยพออกไปให้พ้นแนวพื้นที่อ้างสิทธิ์ตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วทุกพื้นที่ โดยให้ส่งแผนการอพยพให้จังหวัดสระแก้วก่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย - กัมพูชา ครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นภายในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 นี้
2. ให้จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ปฏิบัติตามข้อเสนอของจังหวัดสระแก้วทั้ง 8 ข้อ ที่ได้เสนอในการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กับผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2568 หากไม่ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว จังหวัดสระแก้วจะแจ้งในจการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ในระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2568 และจะไม่มีการเจรจาในระดับจังหวัดอีกต่อไป
3. จังหวัดสระแก้ว พร้อมดำเนินการกับผู้ที่รุกล้ำอธิปไตย หรือขโมยทรัพย์สินของทางราชการ ทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนคนไทยตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเด็ดขาดในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทย