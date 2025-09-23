เกาะสีชัง: พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ งามศาสตร์ศิลป์ วิถีถิ่นนับร้อยปี
เกาะเล็กกลางอ่าวไทย… แต่เรื่องราวยิ่งใหญ่กว่าที่คิด
ศรัทธา จาก รอยพระพุทธบาท และ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งเกาะ
ศิลป์และประวัติศาสตร์ ที่ พระจุฑาธุชราชฐาน และ สะพานอัษฎางค์ ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ขององค์รัชกาลที่ 5
ธรรมชาติและชุมชน ที่ ถ้ำทะลุ และ ธนาคารปูม้า แสดงถึงพลังการดูแลสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน
ประเพณีสนุกสนาน การละเล่น “อุ้มสาวลงน้ำ” และสัมผัสรสชาติอาหารแปลกใหม่ ไอศกรีมปูม้า ที่หาที่ไหนไม่ได้
คลิปนี้จะทำให้คุณรู้ว่า... เกาะสีชัง ไม่ได้ชวนมาแค่พักผ่อน แต่ชวนให้คุณมาฟัง มาสัมผัส และมารักวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต
เล็ก…แต่อบอุ่น ไกล…แต่ใกล้หัวใจ
กดดูคลิปเต็ม แล้วออกเดินทางไปด้วยกัน
เกาะสีชัง: พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ งามศาสตร์ศิลป์ วิถีถิ่นนับร้อยปี
เกาะสีชัง: พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ งามศาสตร์ศิลป์ วิถีถิ่นนับร้อยปีโพสต์โดย MGROnline Live เมื่อ วันอังคารที่ 23 กันยายน 2025
.
เกาะเล็กกลางอ่าวไทย… แต่เรื่องราวยิ่งใหญ่กว่าที่คิด
.
ศรัทธา จาก รอยพระพุทธบาท และ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งเกาะ
.
ศิลป์และประวัติศาสตร์ ที่ พระจุฑาธุชราชฐาน และ สะพานอัษฎางค์ ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ขององค์รัชกาลที่ 5
.
ธรรมชาติและชุมชน ที่ ถ้ำทะลุ และ ธนาคารปูม้า แสดงถึงพลังการดูแลสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน
.
ประเพณีสนุกสนาน การละเล่น “อุ้มสาวลงน้ำ” และสัมผัสรสชาติอาหารแปลกใหม่ ไอศกรีมปูม้า ที่หาที่ไหนไม่ได้
.
คลิปนี้จะทำให้คุณรู้ว่า... เกาะสีชัง ไม่ได้ชวนมาแค่พักผ่อน แต่ชวนให้คุณมาฟัง มาสัมผัส และมารักวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต
.
เล็ก…แต่อบอุ่น ไกล…แต่ใกล้หัวใจ
.
กดดูคลิปเต็ม แล้วออกเดินทางไปด้วยกัน
.
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>https://mgronline.com/onlinesection/detail/9680000091164
.
#MGROnline #อำเภอเกาะสีชัง #เที่ยวเมืองชล #ถนนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ #ChonburiCulturalFestival