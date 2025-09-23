เกาะจันทร์: อำเภอเล็ก เสน่ห์ใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม อำเภอน้องใหม่ของชลบุรี…แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหา
เกาะจันทร์: อำเภอเล็ก เสน่ห์ใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม
เกาะจันทร์: อำเภอเล็ก เสน่ห์ใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามโพสต์โดย MGROnline Live เมื่อ วันอังคารที่ 23 กันยายน 2025
อำเภอน้องใหม่ของชลบุรี…แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหา
ศรัทธา ที่ พระอุโบสถวัดพระพุทธบาทเขานางนม ศูนย์รวมใจกลางหุบเขา และ ยันต์เสือหัวขาด เครื่องรางโบราณที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยศิลป์
วิถีวัฒนธรรม ที่ผูกพันกับ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ที่มีเทศกาลกินปลา ที่รวมพลังวิถีหาปลาของผู้คนไว้ด้วยกัน และ การละเล่นแม่ศรี ความสุขพื้นบ้านที่ยังมีชีวิต
รสชาติท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ อย่าง น้ำพริกป้าแว่น เผ็ด หอม ถึงใจ จนกลายเป็นสินค้าที่วางขายไปทั่วประเทศ
คลิปนี้จะพาคุณไปรู้จัก เกาะจันทร์ เมืองเล็กในแผนที่ แต่ยังมีที่ให้ปักหมุดอีกมากมายที่ต้องไปแวะหา
กดดูคลิปเต็ม แล้วคุณจะรู้ว่า… เกาะจันทร์คือ อัญมณีลับแห่งชลบุรี ที่รอให้คุณค้นพบ
