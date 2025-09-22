ททท.ขับเคลื่อนเมืองอาหารโลก พาทูต 6 ประเทศ สัมผัสเสน่ห์เพชรบุรี กระตุ้น “เที่ยวไทยกับ Diplomat : 5 Must Do สุขทุกเส้นทาง”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ายกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย จัดกิจกรรม “เที่ยวไทยกับ Diplomat : 5 Must Do สุขทุกเส้นทาง” ภายใต้แนวคิด Cultural Diplomacy through Tourism Experience นำเสนอ Soft Power เสน่ห์ไทย ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวการทูตเส้นทางที่ 2 Village Tourism – Phetchaburi โดยนำคณะทูตจาก 6 ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน มัลดีฟส์ บังกลาเทศ เบลเยียม แอฟริกาใต้ และนอร์เวย์ ร่วมเดินทางสัมผัสเสน่ห์ “เพชรบุรี เมือง UNESCO Creative City of Gastronomy”
วันที่ 1 ค้นหาเสน่ห์เพชรบุรีวันแรก
• การเดินทางเริ่มต้นที่ ถ้ำเขาหลวง โบราณสถานสำคัญที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลต์คือแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านเพดานถ้ำ กระทบองค์พระอย่างงดงาม และศักดิ์สิทธิ์ เป็นประสบการณ์ Must Seek ที่ตราตรึงใจ
• จากนั้น คณะทูตเดินทางต่อสู่ ชุมชนแหลมผักเบี้ย สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงที่ผูกพันกับทะเลและป่าชายเลน พร้อมกิจกรรมเชิงเรียนรู้ ทั้งการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจาก “ใบชะคราม” และการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมทะเล บรรยากาศที่สะท้อนเสน่ห์เรียบง่ายของชุมชนชายฝั่งเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี เป็นประสบการณ์ Must See และ Must Try
• ช่วงเย็นปิดท้ายด้วยอาหารทะเลสดใหม่ที่ชะอำ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นริมทะเล Must Taste ก่อนเข้าพักโรงแรมระดับ 5 ดาวที่หัวหิน การผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายสมัยใหม่ กับเสน่ห์ท้องถิ่นไทย คืออีกหนึ่งมิติที่ทำให้คณะทูตได้เห็น “ภาพรวมของเสน่ห์ไทย” ที่สมบูรณ์
วันที่ 2 วิถีตาลโตนดแห่งถ้ำรงค์
เริ่มวันด้วย คณะทูตเดินทางไปยัง ชุมชนถ้ำรงค์ แหล่งท่องเที่ยวที่ผูกพันกับ “ตาลโตนด” อย่างแนบแน่น ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน Must See ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน การทำ ขนมตาลโบราณ Must try, การชิม แกงหัวตาล Must Taste รสชาติเอกลักษณ์ของเพชรบุรี และการสานใบตาล ร่วมกับคนในชุมชน Must try และจับจ่ายสินค้าในชุมชน Must Buy
กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินให้กับคณะทูต แต่ยังถ่ายทอด “ภูมิปัญญา” และ “มรดกทางอาหาร” ที่ทำให้เพชรบุรีได้รับการยกย่องในระดับโลก ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคือภาพสะท้อนของ เสน่ห์ไทย ที่เชื่อมโยงคณะทูตกับผู้คนในท้องถิ่น
เสียงสะท้อนจากคณะทูตทั้ง 6 ประเทศ กับความประทับใจต่อความเอื้อเฟื้อของทางชุมชน การจัดการท่องเที่ยวการทูตของชุมชนที่เป็นระบบ และศักยภาพของเพชรบุรีในฐานะ UNESCO Creative City of Gastronomy ซึ่งไม่เพียงโดดเด่นเรื่องรสชาติและวัตถุดิบท้องถิ่น หากยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าเพชรบุรีพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเป็นจุดหมายที่มีเรื่องเล่าอันทรงคุณค่า พร้อมถ่ายทอดสู่เวทีโลก