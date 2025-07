มนต์เสน่ห์เมืองอุบลฯ "VIJIT GASTRONOLIGHT @อุบลราชธานีศรีศิลป์" แสงสีแห่งศรัทธายามค่ำคืน

"VIJIT GASTRONOLIGHT @อุบลราชธานีศรีศิลป์"

จัดงานซึ่งกำหนดจัดขึ้นในสร้างปรากฏการณ์แสงสีเนรมิตยามค่ำคืนของเมืองอุบลฯ ให้เปล่งประกาย ภายใต้แนวคิด "วิจิตรแสงศรัทธา เมืองธรรมรุ่งเรือง" พลิกโฉมเมืองอุบลราชธานีให้เปล่งประกายยามค่ำคืน ผ่านการจัดแสดงแสง สี และศิลปะร่วมสมัยที่ผสานความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ 11 จุดทั่วเมือง ถ่ายทอดเส้นทางแห่งแรงศรัทธาจาก "แสงแห่งศรัทธา" สู่ "ศิลป์แห่งชีวิต" เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ททท. มุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในปี Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 ด้วยการนำเสนอ "Amazing Experience" ผ่านเสน่ห์ไทยและกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด "5 Must Do in Thailand" เพื่อสร้างแรงบันดาล เติมเต็มให้ทุกการเดินทางเปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมายในทุกจุดหมายปลายทาง อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วย กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ในโอกาสนี้ ททท. ได้สานต่อแนวคิดดังกล่าวด้วยการจัดงาน "VIJIT GASTRONOLIGHT @อุบลราชธานีศรีศิลป์" ปรากฏการณ์แสงสีที่เนรมิตยามค่ำคืนของเมืองอุบลราชธานีให้เปล่งประกาย ภายใต้แนวคิด "วิจิตรแสงศรัทธา เมืองธรรมรุ่งเรือง" ถ่ายทอดการเดินทางจาก "แสงแห่งศรัทธา" สู่ "ศิลป์แห่งชีวิต" ที่หลอมรวมความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน ผ่านการจัดแสดงแสง สี และงานออกแบบร่วมสมัยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2568 เวลา 18.00-23.00 น. ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของเมืองอุบลราชธานีจำนวน 11 จุด พร้อมกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นจำนวน 25 ร้าน และการแสดงดนตรีจากศิลปิน ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2568 เวลา 15.00-22.00 น. บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานีงานททท.ได้นำเสนอประสบการณ์ภายใต้แนวคิด "5 Must Do in Thailand" โดยหลอมรวม Must Taste และ Must See ไว้ในงานเดียวกัน เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหารถิ่น และวัฒนธรรมด้านอาหารที่หลากหลายของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนที่เป็นต้นกำเนิดวัตถุดิบ ขยายระยะเวลาการท่องเที่ยวยามค่ำคืน กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้สัมผัสความงดงามของการประดับตกแต่งไฟในงาน "VIJIT GASTRONOLIGHT @อุบลราชธานีศรีศิลป์" ที่จัดแสดงใน 11 จุดสำคัญทั่วเมืองอุบลราชธานี โดยแต่ละจุดมีรูปแบบและรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้จุดที่ 1 "แสงเทียนศรีอุบล รวมใจศรัทธา" ณ อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ในทุ่งศรีเมืองจุดที่ 2 "บัวงามกลางศรีศิลป์ ศรีแผ่นดินอีสาน" ณ สนามหญ้า ในทุ่งศรีเมืองจุดที่ 3 "แสงแห่งแผ่นดิน ถิ่นตำนานอุบล" ณ อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีจุดที่ 4 "ไทรศิลป์แสงเงา เล่าขานเมือง" ณ ต้นไทรย้อย อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานีจุดที่ 5 Hi Light : PROJECTION MAPPING การแสดง "แสงสุปัฏ - ธรรมบูชาแห่งอุบล" ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหารจุดที่ 6 "หอธรรม เรืองรอง ทองแห่งธรรม" ณ หอไตรปิฎก กลางน้ำ วัดทุ่งศรีเมืองจุดที่ 7 "ผดุงแสงสาร สื่อศิลป์เมือง" ณ ตึกโรงพิมพ์ผดุงสารจุดที่ 8 "ทองศิลป์วิจิตรศรี" ณ ห้างทองสินประเสริฐจุดที่ 9 "วนาแสงวิมุตติพุทธศิลป์" ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวงจุดที่ 10 "หลวงธรรมล้ำค่าแสงศรัทธาเหนือกาล" ณ วัดหลวงอุบลราชธานีจุดที่ 11 "แสงอุ่นละไม ปลายทางแห่งศิลป์" ณ ตึกเหลืองนอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดง แสง สี ด้วยเทคนิคใหม่ ผสมผสานกับการสร้างสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนให้กับสถานที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อประสมที่ทันสมัย หรือแนว Projection Mapping & Lighting เชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับศิลปะร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุบลราชธานีในฐานะ เมืองท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ ขณะเดียวกัน กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานยังได้คำนึงถึงแนวคิด การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) โดยสอดแทรกแนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต