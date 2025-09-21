เผยทักษิณอ่อนเพลียปวดตัว ส่ง รพ.ราชทัณฑ์ตรวจร่างกาย เสร็จแล้วเข้าคุกทันทีไม่มีค้างคืน

แหล่งข่าวกรมราชทัณฑ์เผยเอาตัวทักษิณไปตรวจร่างกายหลังพบอ่อนเพลีย ปวดตามร่างกาย อีกทั้งมีโรคประจำตัวและเป็นผู้สูงอายุ ตรวจเสร็จกลับคุกคลองเปรมทันทีไม่มีค้างคืน
วันนี้ (21 ก.ย.) มีรายงานข่าวจากกรมราชทัณฑ์ว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย. เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้นำตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องจากพบว่านายทักษิณมีอาการอ่อนเพลีย ปวดตามร่างกาย ประกอบกับ นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอยู่ และเป็นผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังตรวจร่างกายแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายทักษิณกลับเข้าเรือนจำกลางคลองเปรมทันที โดยไม่ได้นอนพักค้างคืนในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามปกติเหมือนผู้ต้องขังทั่วไป
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ให้นายทักษิณกลับไปรับโทษจำคุก 1 ปีตามคำพิพากษา โดยไม่นับรวมวันที่พักรักษาตัวที่ห้องวีไอพี ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากขั้นตอนการส่งตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายทักษิณไม่ได้ป่วยถึงขั้นวิกฤตจริง