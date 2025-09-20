"อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม" เข้า รพ.ด่วนหลังปวดหัวหนักจนนอนไม่หลับ แฟนคลับแห่ให้กำลังใจล้นหลาม

เพจ "คนตื่นธรรม" เผยภาพ "อ.เบียร์" เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังมีอาการปวดหัวรุนแรงจนทนนอนไม่ไหว พร้อมฝากข้อคิดให้ลูกศิษย์พิจารณาเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิต
วันนี้ (20 ก.ย.) เพจ "คนตื่นธรรม" เผยภาพอาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม กำลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยท่าทางที่อิดโรย โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ตอนนี้อาจารย์เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากอาการเวียนหัว และปวดหัวค่อนข้างมาก มีอาการมา 2 วันแต่เมื่อคืนมีอาการปวดหัวมากจนนอนไม่ได้ กินยาระงับปวดก็ไม่ดีขึ้น ช่วงเช้าจึงเดินทางเข้าหาหมอ และต้องงดรับแขกที่บ้าน
เบื้องต้นคุณหมอให้ทำ MRI เพื่อวางแผนการรักษาโดยละเอียด จึงจำเป็นต้องพัก รักษาตัวที่โรงพยาบาล 1-2 วัน
หากทราบผลแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง
ขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง ให้พิจารณาว่าเราทุกคนมีทุกข์เพราะการเกิด จึงนำมาซึ่งการเจ็บป่วยไข้ เดินไปสู่ความตาย นี่คือของที่เราต้องเจอกันทุกคน ให้รีบภาวนาอย่าเนิ่นช้า อย่าประมาทว่าเราจะแข็งแรง จะตายช้า อาจจะเป็นวาระสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันก็ได้ อย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลัง ขออนุโมทนาทุกท่าน"
ทั้งนี้ มีแฟนคลับเข้ามาร่วมคอมเมนต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เป็นจำนวนมาก