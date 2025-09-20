xs
เปิดภาพ “รั้วอิเล็กทรอนิกส์” กั้นชายแดน ต้นแรกใกล้ “คราวน์กาสิโน” ปอยเปต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เผยภาพ “รั้วอิเล็กทรอนิกส์” กั้นชายแดนไทย-กัมพูชา ตามแผนของกองบัญชาการกองทัพไทยจะสร้างเฟสแรกระยะทาง 23.6 กิโลเมตร ช่วงหลักเขตที่ 49 และ 50-51 บริเวณ อ.อรัญประเทศ ที่มีเขตแดนชัดเจนแล้ว

กองทัพไทยประกาศเดินหน้าโครงการ “รั้วอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน ล่าสุดได้มีการติดตั้งเสากล้องวงจรปิด (CCTV) ต้นแรกแล้ว บริเวณหลักเขตชายแดนที่ 50 ด้านหลังด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพา บริเวณดังกล่าวสามารถมองเห็น “คราวน์กาสิโน” บ่อนการพนันในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชาอย่างชัดเจน


เสา CCTV ดังกล่าวติดตั้งกล้อง 3 ตัว ประกอบด้วย กล้องแบบ PTZ (Pan-Tilt-Zoom) 1 ตัว และกล้องแบบ Fix อีก 2 ตัว เพื่อให้สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ครอบคลุมทั้งในระยะใกล้และระยะไกล พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและโซลาร์เซลล์ เพื่อรองรับการทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด

นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งการ์ดบันทึกข้อมูลขนาด 512GB ที่สามารถเก็บภาพได้นานสูงสุดถึง 30 วัน ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างรอบด้าน


ทั้งนี้ พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ถึงแนวทางการจัดทำรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยืนยันว่ากองทัพไทยจะเร่งดำเนินการสร้างรั้วในพื้นที่ตามแนวเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแล้ว เพื่อยกระดับความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน โดยล่าสุดกองทัพไทยได้ข้อสรุปแนวทางการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมระยะทาง 23.6 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงจุดตรวจอรัญ 09 ถึงหลักเขตที่ 49 ความยาว 6.5 กิโลเมตร และช่วงหลักเขตที่ 50-51 ความยาว 17.1 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตแดน เนื่องจากมีคลองลึกและคลองพรมโหดเป็นเส้นแบ่งเขตธรรมชาติที่ชัดเจน

โฆษกกองทัพไทยยังกล่าวถึงแนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคงว่า กองทัพได้เสนอรัฐบาลจัดทำ “รั้วอิเล็กทรอนิกส์” โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ร่วมกับการสร้างรั้วชั่วคราวในจุดที่เป็นพื้นที่ล่อแหลม ซึ่งมักเกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการเฝ้าตรวจ โดยก้าวแรกของโครงการได้เริ่มต้นแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา กองทัพไทยได้ติดตั้งเสากล้องวงจรปิดต้นแรกบริเวณหลักเขตชายแดนที่ 50 ด้านหลังด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นับเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย


สำหรับแผนงานเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2568 กองทัพไทยจะเริ่มก่อสร้างรั้วชั่วคราวในช่วงหลักเขต 50-51 ความยาว 5.1 กิโลเมตร โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 (นพค.12) รับผิดชอบการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้าง ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องแนวเขตแดนได้ กองทัพไทยยังคงใช้มาตรการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างเส้นทางยุทธวิธีตลอดแนวชายแดน เพื่อรักษาความปลอดภัยและอธิปไตยของประเทศ

พลตรี วิทัยย้ำว่า แม้จะมีบางฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสร้างรั้วชายแดน อาจนำไปสู่ปัญหาการตีความเส้นเขตแดนบนตลิ่งหรือกลางลำน้ำ แต่กองทัพไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการดำเนินโครงการรั้วอิเล็กทรอนิกส์ และรั้วชั่วคราวในบางพื้นที่นั้นมีความชัดเจนและอยู่ในพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันได้แล้ว จึงไม่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียดินแดนแต่อย่างใด จุดประสงค์หลักของโครงการคือการเสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันภัยคุกคาม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในระยะยาว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและประเทศชาติ



