เปิดเส้นทางฝัน! นักเรียนนายร้อย จปร. คนแรกของประเทศที่มาจากการสมัครพลทหารออนไลน์

เพจ “กรมยุทธศึกษาทหารบก“ เปิดเผยเรื่องราวของ นนร.ต้องรัก สิริชัยตระกูล จากการสมัครพลทหารออนไลน์ ความมุ่งมั่นจนได้เป็นนักเรียนนายร้อยคนแรกของประเทศ
วันนี้ (19 ก.ย.) เพจ “กรมยุทธศึกษาทหารบก“ เปิดเผยเรื่องราวของ พลทหารต้องรัก สิริชัยตระกูล ชายหนุ่มผู้มีความฝันอยากเป็นนักเรียนนายร้อย จึงวางแผนชีวิตด้วยความมุ่งมั่นจนได้เป็นนักเรียนนายร้อยคนแรกของประเทศที่มาจากการสมัครพลทหาร...ออนไลน์
ด.ช. ต้องรัก สิริชัยตระกูล
นาย ต้องรัก สิริชัยตระกูล
พลฯ ต้องรัก สิริชัยตระกูล
นนส.ต้องรัก สิริชัยตระกูล
นตท.ต้องรัก สิริชัยตระกูล
นนร.ต้องรัก สิริชัยตระกูล
ชีวิตที่มีแผน
เรียนจบ ม.6 มีความฝันอยากเป็นนักเรียนนายร้อย
ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นพลทหารเพื่อปูทางสู่นักเรียนนายสิบ และนักเรียนนายร้อย โดยการสมัครแบบออนไลน์
ก้าวที่สอง
สมัครทหารออนไลน์ เลือกร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
เพื่อฟูมฟักความเป็นทหารได้อย่างเต็มที่
ระหว่างประจำการได้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
ก้าวที่สาม
สอบผ่าน ได้เป็น นนส.สังกัด ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.นนส.ที่ 3 (เลียงผา) ระหว่างการศึกษาที่ รร.สส.ทบ.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และมันบรรลุผลสมปราถนา สอบได้เป็นอันดับที่ 5
ก้าวที่สี่
ได้โควต้าเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ "โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"
และเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มาจากการสมัครพลทหารออนไลน์คนแรกของกองทัพบก
นี่คือชีวิตที่มีแผน ทุกขั้นตอนทุกจังหว่ะ
ครูขอเป็นกำลังใจให้ต้องรัก
ประสบความสำเร็จดั่งใจปราถนายิ่งขึ้นไป
และขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีความฝัน
ตั้งใจทำมันซะ แม้ไม่บรรลุผลก็ไม่เป็นไร
อย่างน้อยเราก็ได้พยายามทำมันแล้ว
ลืม.....ก้าวแรกกก
ก้าวแรก
ก้ า ว อ อ ก จ า ก บ้ า น
ก้าวออกมาจากความกลัว
ก้าวออกมาจากความเพ้อฝัน
ก้าวออกมาจากโลกจินตนาการ
แล้วออกมาลุยกับโลกแห่งความจริง