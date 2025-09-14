กองทัพไทย แสดงความยินดีกับกำลังพล ที่เรียนจบโรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์ พร้อมปรับคุณวุฒิเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.68 กองบัญชาการกองทัพไทยได้เผยแพร่ข่าวกำลังพลที่เรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์ ความว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนายร้อยไทยที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์ รุ่นที่ 138/24 รวม 4 นาย ได้แก่ 1.ส.อ. พัชรวิชญ์ คำปทุม 2.จ.อ.หญิง ขวัญชนก จงเจริญ 3.จ.อ. นรพนธ์ ไวว่อง 4.ส.ท. ปรเมศวร์ ตระกูลศักดิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.อ.หญิง ขวัญชนก จงเจริญ ที่ก้าวสู่ประวัติศาสตร์ในฐานะ นายทหารหญิงไทยคนแรก ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์
พิธีมอบประกาศนียบัตรได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสง่างามและความภาคภูมิใจ โดยหลังจากกลับมาถึงไทยและได้เข้ารายงานตัวที่กองบัญชาการกองทัพไทยแล้ว จะปรับคุณวุฒิให้เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรทันที