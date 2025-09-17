xs
ททท. มอบโล่ผู้ประกอบการยอดขายสูงสุด และนักท่องเที่ยว Top Spender ตามโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เช้าวันนี้ (17 กันยายน 2568) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้แทนสถานประกอบการที่มียอดขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 ตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งมอบรางวัล Top Spender ให้กับนักท่องเที่ยวที่มียอดการใช้จ่ายภายใต้โครงการฯ สูงสุด 10 อันดับ เพื่อสร้างกำลังใจในการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพิ่มการใช้จ่ายภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมี นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. เป็นประธาน ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่

โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการขายในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ที่ ททท. พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับ และสิทธิประโยชน์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญทางการตลาด (Grand Privilege) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรมและที่พัก สภาและสมาคมด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น มอบส่วนลดโปรโมชันและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้จ่ายด้านการชอปปิงสูง อาทิ จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้จ่าย (Spending) ของนักท่องเที่ยว โดยภายใต้โครงการได้มีการจัดหลากหลายกิจกรรม ซึ่งรวมถึงกิจกรรม High Spender ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ โดยนักท่องเที่ยวที่มียอดการใช้จ่ายในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการสูงสุด 10 อันดับ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เช่นเดียวกับสถานประกอบการที่มียอดการขายในระดับที่กำหนด
 
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มียอดการใช้จ่ายภายใต้โครงการฯ สูงสุด (Top Spender) 10 อันดับนั้น มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนสถานประกอบการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในระดับที่กำหนด แบ่งเป็น ระดับ Gold ซึ่งมียอดขายมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบค้าส่ง แม็คโคร, ธุรกิจค้าปลีก โลตัส, บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด, และวัน แบงค็อก และระดับ Silver มียอดขายมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 
ทั้งนี้ การจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2025 สามารถสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างการรับรู้มากถึง 50 ล้านคน-ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสีสันและความน่าสนใจให้กับการท่องเที่ยวไทย พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็น Shopping Destination สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เดินหน้าได้อย่างยั่งยืน

















