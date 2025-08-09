กรุงเทพฯ คว้าแชมป์นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวซ้ำมากที่สุดในเอเชีย รัฐบาลเร่งแคมเปญ “Amazing Thailand Grand Sale 2025”

กรุงเทพฯ คว้าแชมป์เมืองยอดนิยมในเอเชีย นักท่องเที่ยวโหวตอยากกลับมาเที่ยวซ้ำมากที่สุด รัฐบาลเดินหน้าดึงเม็ดเงินต่างชาติผ่านแคมเปญ “Amazing Thailand Grand Sale 2025”
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เว็บไซต์อโกด้า (Agoda) แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก ได้จัดอันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในเอเชีย โดย กรุงเทพมหานคร ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ครองตำแหน่ง “เมืองยอดนิยม” ประจำปี 2568
นอกจากนี้ เมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยอีก 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ยังติดอันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวเลือกกลับมาเยือนซ้ำเช่นกัน สะท้อนถึงความหลากหลายและเสน่ห์ของเมืองไทยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทาง
รองโฆษกรัฐบาลระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ ความคึกคักของเมือง อาหารรสชาติเฉพาะตัว แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับโลก อาทิ พระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณราชวราราม รวมถึงความสะดวกในการเดินทางและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทย
กรุงเทพฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ “Level 1 – Exercise Normal Precautions” จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ตามประกาศ Travel Advisory ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568
รัฐบาล โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินหน้าแคมเปญ “Amazing Thailand Grand Sale 2025” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2568 ร่วมกับพันธมิตรในภาคเอกชนทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเป้าหมาย ได้แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย ลาว และเวียดนาม
แคมเปญดังกล่าวมอบข้อเสนอพิเศษด้านที่พัก โรงแรม แพ็กเกจท่องเที่ยว และช้อปปิ้งทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เทศกาลดนตรี กีฬา และกิจกรรมระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง “ประสบการณ์” ให้กับนักเดินทาง ตามเทรนด์การท่องเที่ยวยุคใหม่
”รัฐบาลยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก ทั้งด้านความปลอดภัย มาตรฐานบริการ และเสน่ห์เฉพาะตัว พร้อมเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน“ นางสาวศศิกานต์ กล่าว