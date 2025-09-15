ชวนดูแลสุขภาพตาและผิวให้ดูอ่อนเยาว์! หอแว่น Better Vision และ Innisfree มอบทริคและสิทธิ์สุดพิเศษ ให้ First Impression ของคุณน่าจดจำ

เมื่อโลกดิจิทัลทำให้ทั้งดวงตาและผิวพรรณต้องทำงานหนักจนดูเหนื่อยล้า... หอแว่น Better Vision และ Innisfree จึงผนึกกำลังกันในแคมเปญสุดพิเศษ! ไม่เพียงแค่ให้ทริคง่ายๆ ในการดูแลตัวเองในทุกวัน แต่ยังมอบสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งบริการตรวจสุขภาพตา 16 ขั้นตอนจาก Better Vision และแอมพูลตัวท็อปจาก Innisfree เพื่อช่วยฟื้นฟูให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอก แคมเปญนี้ตอบโจทย์ครบครันสำหรับทุกคนที่ต้องการรีเฟรชทั้งสายตาและผิวให้กลับมาสดใส พร้อมสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น
เพราะในทุกๆ วัน “ดวงตา” ของเราต้องทำงานหนัก ทั้งจ้องคอมพิวเตอร์ มือถือ และเผชิญกับแสงรอบตัวแบบไม่พัก ขณะที่ “ผิวพรรณ” ก็ถูกทำร้ายจากแสงแดด มลภาวะ และฝุ่นควันไม่ต่างกัน จนทั้งตาและผิวเหนื่อยล้าวนไปไม่รู้จบ! ในยุคดิจิทัลแบบนี้ แค่แว่นตาดีๆ หรือสกินแคร์อาจไม่พอ แต่ยังต้องมีทริคเล็กๆ ที่ช่วยรีเฟรชทั้งสายตาและผิวให้กลับมาสดใส...ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ขอเพียงทำอย่างสม่ำเสมอ
เริ่มจาก การพักสายตาทุก 20 นาทีด้วยกฎ 20–20–20: ทุกครั้งที่จ้องจอนานๆ ลองละสายตาไปมองไกล 20 ฟุต อย่างน้อย 20 วินาที เพื่อลดความล้า จากนั้น อย่าลืมปกป้องทั้งตาและผิวด้วยครีมกันแดดและแว่นกันแดด ที่ควรพกติดตัวเสมอ เพราะแสงแดดเป็นศัตรูตัวฉกาจของทั้งสองส่วน ต่อมา การนอนหลับให้พออย่างน้อย 7–8 ชั่วโมงก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะถือเป็นสกินแคร์ชั้นเยี่ยมที่ช่วยลดใต้ตาดำและทำให้ผิวไม่โทรม ขณะเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาแรงๆ เพราะจะทำให้ผิวรอบดวงตาเกิดริ้วรอยและระคายเคืองได้ง่าย สุดท้ายคือ การดูแลคอนแทคเลนส์ให้สะอาดเสมอ ไม่ใส่นานเกินไป และเปลี่ยนตามรอบอายุของเลนส์ เพียงแค่ใส่ใจทริคง่ายๆ เหล่านี้ ก็ช่วยให้ทั้งสายตาและผิวกลับมาสดใสได้ทุกวัน
ทิปส์เหล่านี้ หากทำควบคู่กับการดูแลอย่างจริงจัง ก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขึ้น และนี่เองคือที่มาของคอลแลบส์ครั้งนี้! Innisfree ส่งแอมพูลตัวท็อป Retinol Green Tea PDRN Skinbooster Ampoule ที่ช่วยฟื้นฟูให้ผิวเรียบเนียน กระชับ และอ่อนเยาว์ ส่วน หอแว่น Better Vision ก็มาพร้อมบริการตรวจสุขภาพตา 16 ขั้นตอน และเทคโนโลยี Face Scan ที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งสภาพผิวและสายตาอย่างละเอียดและแม่นยำ เฉพาะที่ Better Vision Prestige สาขาเอราวัณ ระหว่างวันที่ 11–13 กันยายน 2568 นี้เท่านั้น!
และความพิเศษยังไม่จบแค่กิจกรรม เพราะแคมเปญนี้ยังมาพร้อมสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ตอบโจทย์ทั้งสายวิชั่นและสายบิวตี้ ตั้งแต่ส่วนลด ผลิตภัณฑ์พิเศษ ไปจนถึงบริการดูแลสายตาและผิวที่สัมผัสได้จริง เพียงแสดงใบเสร็จจากแต่ละแบรนด์ ก็รับสิทธิ์ได้ทันที ที่ หอแว่น Better Vision และ Innisfree สาขาที่ร่วมรายการ (Central Ladprao, Central Rama 2, Central Westgate, Central Rama 9, Fashion Island, Siam Paragon และ Erawan)
...เพราะสายตาที่ชัดเจนและผิวที่กระจ่างใส คือ First Impression ที่น่าจดจำ! ให้ “หอแว่น Better Vision x Innisfree” เป็นตัวช่วยดูแลคุณทั้งด้านสุขภาพและความงามไปพร้อมกัน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Better Vision และ Innisfree Thailand