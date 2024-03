OR ผนึก อะมอเร่แปซิฟิค รุกบิวตี้ เปิดสาขากลางปีขายสินค้าเกาหลี

ผู้จัดการรายวัน 360 - OR เสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับ อะมอเร่แปซิฟิค (Amorepacific) หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านความงามในเกาหลีใต้ เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) ของไทย มุ่งสร้างประสบการณ์การชอปปิ้ง สินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ตั้งเป้าเปิดตัวสาขาแรกกลางปี 2567 นี้นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายชางมอก อี (Sangmok Lee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อะมอเร่แปซิฟิค กรุ๊ป(Amorepacific Group) หนึ่งในบริษัทความงามชั้นนำระดับโลก ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากเกาหลีใต้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในปัจจุบันนายดิษทัต เปิดเผยว่า OR มีความตั้งใจที่จะขยายพันธมิตร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) ซึ่งที่ผ่านมา OR ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น สุกิ โฮลดิ้งส์ (Sugi Holdings) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายร้านขายยาจากประเทศญี่ปุ่น และคอนวี่ (Konvy) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์ความงามอันดับ 1 จากประเทศไทย เพื่อเติมเต็มในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ ที่สร้างการเติบโตให้กับ OR นอกเหนือจากธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและที่พัก (Tourism & Accommodation) ตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ OR โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ความงามที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำเสนอแบรนด์ใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยนายชางมอก อี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจจากการผสานจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทร่วมกันทั้งนี้ อะมอเร่แปซิฟิค เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลีใต้กว่า 30 แบรนด์ชั้นนำของเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี 2488 และมีประวัติยาวนานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านความงามที่มีส่วนประกอบของเกาหลีดั้งเดิมและเทคโนโลยีดูแลผิวมาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดูแลผิวหลากหลายรูปแบบ อะมอเร่แปซิฟิคมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับต้นของเกาหลี นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย เช่น Sulwhasoo, Laneige, Innisfree, Mise-en-Scene และ COSRXOR ยังคงเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งทางกลุ่มธุรกิจด้าน Lifestyle ด้วยการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในด้านสุขภาพและความงามที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผสมผสานจุดแข็งซึ่งกันและกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการชอปปิ้งให้กับผู้บริโภค และด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าสุขภาพและความงามในราคาที่เข้าถึงง่ายให้แก่ผู้บริโภคอย่างดีที่สุดต่อไป นายดิษทัต กล่าว