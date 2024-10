ปลุกความหลอนสนั่นเมือง! ชวนล่าท้าพิสูจน์ความสะพรึง 11 จุดหลอนทั่วไทย ที่คนกล้าเท่านั้นจะลอง พร้อมสร้างกระแสที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

• เซ็นทรัลเวิลด์ ฉลองฮาโลวีนปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าที่เคย! มาปลุกพลังอัศวินแห่งรัตติกาลในตัวคุณกับ "Villains Takeover" (1-31 ต.ค. 67) ที่จะพาคุณเผชิญหน้ากับเหล่าวายร้ายจาก Batman! สนุกกับ Photo Ops โพสต์ท่าถ่ายรูปกับวายร้ายที่คุณชื่นชอบ ตื่นเต้นไปกับเกม Riddle Me This ที่จะท้าทายไหวพริบคุณ และอย่าพลาดเช็คอินกับ Goody Bear ในบทบาท The Joker พร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งความร้ายกาจที่ตกแต่งทั่วศูนย์ฯ ในโซน Beacon4, 11 Screens และจอยักษ์ The panOramix• เซ็นทรัล หาดใหญ่ รวบรวมความกล้า เตรียมท้าทายความหลอน เรื่องราวของโรงแรมผีสิงจะถูกเปิดเผยที่นี่กับ 304 The Hotel ห้องที่ปิดตาย (6-31 ต.ค. 67) เปิดประสบการณ์ความหลอนขั้นสุดไปกับห้องเฮี้ยนและผีช่างแอร์สุดหลอนที่ชวนขนหัวลุก ณ บริเวณชั้น 5 หน้า HATYAI Hall• เซ็นทรัล ศาลายา เตรียมหลอนกับ บ้านผีสิง Haunted House (10-18 ต.ค. 67) ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ความหลอนกับภารกิจล่าท้าผีใน "บ้านผีสิง" สุดสยองขวัญและเซอร์ไพรส์ที่คุณต้องขนหัวลุก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1• เซ็นทรัล พระราม3 เฮี้ยนสุดในย่าน! ชวนสัมผัสประสบการณ์ความหลอนสั่นประสาท Haunted House ll Halloween Edition (10 ต.ค.- 3 พ.ย. 67) จัดเต็มความสะพรึงกับผีไทยแบบทำถึง จัดหนักความสยองต้อนรับฮาโลวีน ณ ลานกิจกรรมชั้น 7 โซน Fun Planet• เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า สัมผัสบรรยากาศสุดลี้ลับกับห้องมืดที่เต็มไปด้วยความหลอน "Scream House บ้านหวีดหลอน Unleash the Fear" (22 ต.ค.- 4 พ.ย. 67) พบกับ 3 โซนชวนขนหัวลุกกับ โรงเรียนหลอน, บ้านผีขนหัวลุก และ โรงพยาบาลร้าง ณ ลานกิจกรรมหน้าลิฟท์แก้ว ชั้น G• เซ็นทรัล สุราษฏร์ธานี มาวิ่งหนีและหวีดให้สุดเสียงกับ The Haunted School : โรงเรียนหลอนซ่อนผี (23-29 ต.ค. 67) เรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงในหมู่นักเรียนและครู แม้ว่าโรงเรียนจะพยายามปกปิดความลับ แต่วิญญาณยังคงหลอกหลอน ทำให้สถานที่ลึกลับแห่งนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัว เข้าฟรี! สำหรับสมาชิก The1 และ Central life X ณ บริเวณชั้น 1 หน้าร้าน CC Double O• เซ็นทรัล ศรีราชา ประสบการณ์ขนหัวลุกที่คุณจะไม่มีวันลืม เตรียมใจก้าวเข้าสู่ความหลอนที่จะทำให้คุณต้องกรี๊ดจนสุดเสียงกับ Si Racha Haunted Horror Halloween "วิญญาณเฮี้ยนโรงเรียนหลอน" (25-31 ต.ค. 67) เมื่อทุกมุมมืดกลายเป็นฝันร้ายและความสยองกำลังรอคอยคุณอยู่ ชวนทุกคนมาเผชิญกับสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้ ณ บริเวณชั้น 1 Semi Outdoor ข้างร้าน GO WOW• เซ็นทรัล โคราช เหล่าเลเยอร์ห้ามพลาด! ชมประกวด Cosplay Halloween Performance (26 ต.ค. 67) ชิงรางวัลรวมกว่า 12,000 บาท*, แข่งคลานเหล่าผีน้อยตัวจิ๋ว Halloween Baby Crawling Competition (27 ต.ค. 67) ชิงรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท* และขนหัวลุกวันฮาโลวีนกับปาร์ตี้สุดมันส์สารพัดผี Halloween Ghost Run วิ่ง หนี ผี (31 ต.ค. 67) ไม่จำกัดเพศ-อายุ เข้าร่วมงานฟรี!• เซ็นทรัล ลำปาง ฮาโลวีนนี้พาทุกคนด่ำดิ่งสู่บรรยากาศสุดขนหัวลุกกับทัวร์อเวจี (28-31 ต.ค.67), เพลิดเพลินกับการแสดงวงดนตรีเยาวชนแสงเหนือ (26 ต.ค.67), ประกวดเหล่าผีน้อย Kids Horror (27 ต.ค.67) ปิดท้ายด้วย เล่าเรื่องหลอน (31 ต.ค.67) จากนักเล่าเรื่องที่นำเรื่องราวสุดลึกลับและหาคำตอบไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังผ่าน Live Streaming• เซ็นทรัล อุบล มาเด้อขวัญเอย! ขอท้ามาเปิดประสบการณ์ระทึกขวัญกับ “Scary Out Loud” เทศกาลฮาโลวีนสุดยิ่งใหญ่ในอุบลฯ อาทิ Stand Up Horror เล่าเรื่องหลอนชวนขนหัวลุก (30 ต.ค. 67), ชมประกวดแต่งกายแฟนซี ผีคู่สุดหลอนกับเจ้าของและสัตว์เลี้ยง (31 ต.ค. 67) พร้อมจุดถ่ายรูปเช็คอินสุดเฮี้ยนตลอดเดือนตุลาคม• เอสพละนาด รัชดา เปิดประตูท้าพิสูจน์ความหลอนชวนขนหัวลุกกับ Clue of Death รอยหลอนโรงพยาบาลสยอง (25-31 ต.ค. 67) เนรมิตพื้นที่เป็นโรงพยาบาลร้างที่ถูกปิดตัวลง เพราะมีการจับผู้ป่วยในโรงพยาบาลมาทำการทดลองแบบผิดกฎหมาย ปัจจุบันกลายเป็นเขตหวงห้ามและสนุกกับกิจกรรมสุดหลอนภายในงาน ณ ลานกิจกรรม Grand Hall ชั้น Gช้อป-กินจัดเต็ม พร้อมสัมผัสทุกความหลอนตลอดเดือนตุลาคมที่เซ็นทรัลทั่วไทยช้อป: Halloween Collection กับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ อาทิ Bershka, CC Double O, CPS Chaps, Dr.Martens, H&M, Innisfree, Pomelo, POP MARTและ Zara, อิ่มอร่อย: Halloween Exclusive Menu จากร้านอาหาร-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง อาทิ Starbucks กับ 4 เมนูพิเศษต้อนรับฮาโลวีน Halloween Macaron, Halloween Chocolate Roll Cake, Halloween Mummy Cookie และ Cookie & Cream Donut, GAGA อร่อยกับ 2 เมนูพิเศษ Spooky Purple Potato ชาไทยเฟรปเป้ มันม่วงมูส และ Caramel Monster ชาไทยเฟรปเป้ คาราเมลมูส, Hai Di Lao กิจกรรมเพ้นท์เล็บลายฮาโลวีน และ ABC Cooking คลาสเรียนทำขนมเมนู Halloween Soft Cookie และ Nerikiri พร้อมช้อปสินค้าต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนจาก Miniso, H&M HOME และดีลสุดพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการอีกมากมาย สุดพิเศษ! สมาชิก Central Life X ร่วมสนุกกิจกรรม FA-BOO-LOUS TREATS! ตามล่าหาลูกอมผ่านแอพลิเคชั่น กับกิจกรรมสุดหลอนฉลองเทศกาลฮาโลวีน รับทันที! HALLS XS COLA CHILL 100,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ (จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน / วัน) เฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก