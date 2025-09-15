“ระบอบฮุน” ส่อแย่! สื่อเขมรถามตรงๆ งานอยู่ไหน? แรงงานกลับจากไทยถูกทิ้งให้ลำบาก

สื่อกัมพูชาเจาะลึกปัญหาแรงงานกลับจากประเทศไทยเกือบ 1 ล้านคน ส่วนใหญ่ยังหางานทำไม่ได้ สะท้อนจุดอ่อนรัฐบาลในการรับมือ แม้จะมีตำแหน่งงานว่างในโรงงาน แต่แรงงานที่กลับไปส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือและอายุมาก โรงงานไม่รับ จะหันไปทำเกษตรก็ไม่มีเงินทุน ราคาผลผลิตก็ตกต่ำ เพราะส่งมาขายในไทยไม่ได้ ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจในกัมพูชาจึงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
วันนี้(15 ก.ย.) สำนักข่าว Khmer Times ได้นำเสนอรายงานพิเศษประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ หลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับไทย โดยระบุว่า ความคับข้องใจในหมู่แรงงานอพยพกลับประเทศจำนวนมากทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถหางานได้ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเงินออมที่ลดลง ต้นทุนที่สูงขึ้น และความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น
ผู้ที่เดินทางกลับยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญหลายประการ รวมถึงปัญหาคอขวดในการจัดหางาน ความไม่สอดคล้องของทักษะคนงาน และกลไกการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ ทำให้พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทำงานนอกระบบในต่างประเทศไปสู่การทำงานในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานการณ์นี้ตอกย้ำความท้าทายเชิงโครงสร้างที่กว้างขึ้นในตลาดแรงงาน เนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาอย่างกะทันหันของผู้ที่เดินทางกลับได้ทดสอบศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยให้เห็นจุดอ่อนในระบบสนับสนุนการกลับเข้าประเทศ
แรงกดดันทางสังคมที่เพิ่มขึ้นจากผู้ที่เดินทางกลับที่ว่างงานยังก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลในการจัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจ้างงานที่ยั่งยืนและความมั่นคงในระยะยาวท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น
Khmer Times ระบุว่า แรงงานกัมพูชาเกือบ 1 ล้านคนได้เดินทางกลับบ้านนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งชายแดนกับไทย การอพยพครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่แรงงานเขมรในไทยบางคนตกเป็นเป้าสายตา ขณะที่บางคนถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวและโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและเหตุการณ์รุนแรง รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าการกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ จึงเรียกร้องให้แรงงานกลับประเทศ และรับรองว่าจะมีงานให้ทำ
ผู้สื่อข่าวของ Khmer Times ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านตระพังพุง ในจังหวัดกำปงสปือ ซึ่งเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด โดยเจ้าหน้าที่รายงานตำแหน่งงานว่าง 23,000 ตำแหน่ง เทียบกับตำแหน่งงานว่างประมาณ 200,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ
ระหว่างการเยือน ผู้สื่อข่าวได้พบปะกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติหลายกลุ่มในชุมชนที่เดินทางกลับจากประเทศไทย ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างเล่าถึงความยากลำบาก ความไม่แน่นอน และความผิดหวังในการหางาน
ในบรรดากลุ่มเหล่านี้ กรณีที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือกรณีของ “วรณ์ พน” หญิงวัย 40 ปี ซึ่งเดินทางกลับพร้อมลูกสองคน ขณะที่สามีของเธอยังคงทำงานในประเทศไทยต่อไปและส่งเงินช่วยเหลือเป็นครั้งคราว
“วรณ์ พน” อธิบายว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เธอได้สมัครงานในโรงงาน 7 แห่งทั่วจังหวัดกำปงสปือ แต่ทุกใบสมัครถูกปฏิเสธจากฝ่ายบุคคลของโรงงานทั้งหมด
เธอเล่าว่าในระหว่างขั้นตอนการสมัครงาน เจ้าหน้าที่รับสมัครงานได้เรียกร้องให้เธอเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น จัดเตรียมเอกสาร และทดสอบ โดยแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 เรียล หรือ 12.50 ดอลลาร์สหรัฐ(ประมาณ 400 บาท) ซึ่งเพิ่มภาระทางการเงินให้กับงบประมาณครัวเรือนที่จำกัดของเธอ
แม้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว แต่ “วรณ์ พน” ก็ยังคงถูกปฏิเสธ เนื่องจากโรงงานมักต้องการคนงานที่อายุน้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุต่ำกว่า 35 ปี และในบางกรณีนายจ้างให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเปิดเผย อยากได้แรงงานที่มีหน้าตาดีโดยไม่คำนึงถึงทักษะหรือประสบการณ์
หลังจากใช้ตัวเลือกจนหมดและใช้เงินไปเกือบ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการสมัครงาน 7 ครั้ง “วรณ์ พน” ก็ยอมแพ้อย่างไม่เต็มใจ โดยชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวกินเงินไปเกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเฉลี่ยของโรงงานที่ 208 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 6,500 บาท) ต่อเดือนแล้ว
เธอแสดงทั้งบัตรทำงานไทยและบัตรประจำตัวประชาชนกัมพูชา พร้อมยืนยันว่าเธอมีเอกสารที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมทั้งย้ำว่าประสบการณ์อันยาวนานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในต่างประเทศน่าจะทำให้เธอมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานในท้องถิ่น
“วรณ์ พน” เริ่มต้นอาชีพในประเทศไทยเมื่ออายุประมาณ 25 ปี ขณะที่เธอยังโสด และหลังจากทำงานต่อเนื่องมา 15 ปี เธอกลับบ้านเมื่ออายุ 40 ปี แต่กลับถูกบอกว่าตอนนี้เธอแก่เกินไปสำหรับอาชีพในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแล้ว
เธอยอมรับว่าสามีและลูกๆ ของเธอยังคงอยู่ในประเทศไทย เพราะพวกเขารู้ว่าการหางานในกัมพูชาเป็นเรื่องยาก และหากเธอไม่สามารถหางานที่มั่นคงได้ ครอบครัวของเธอจะต้องแยกทางกัน
เรื่องราวส่วนตัวของเธอเน้นย้ำถึงความยากลำบากในวงกว้างของผู้สูงอายุที่กลับประเทศ ซึ่งแม้จะมีประสบการณ์การทำงานจริงและความเต็มใจที่จะทำงานมาหลายปี แต่กลับต้องเผชิญกับอุปสรรคเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงานที่ให้ความสำคัญกับความเยาว์วัย ภาพลักษณ์ และระเบียบวินัย มากกว่าทักษะและความมุ่งมั่น
หนึ่งในแรงงานกัมพุชาที่กลับประเทศอีกคน คือ “ศรีสรุส” หญิงตั้งครรภ์วัย 33 ปี ซึ่งประสบการณ์ของเธอแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการหางานและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปในการทำงานในโรงงาน เนื่องจากเธอแทบจะหางานไม่ได้เลยหลังจากถูกปฏิเสธหลายครั้ง
“ศรีสรุส” อธิบายว่า ก่อนที่จะได้งานทำในประเทศ เธอได้สมัครงานที่โรงงาน 4 แห่ง ซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้เงินไปกับเอกสาร การตรวจสุขภาพ และค่าเดินทาง แต่กลับถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้เธอรู้สึกท้อแท้และประสบปัญหาทางการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดกระบวนการ
ในที่สุดเมื่อเธอได้งานในโรงงานเสื้อผ้า เธอพบว่าสภาพแวดล้อมการทำงานมีความเข้มงวดมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ ผู้จัดการต้องมอบหมายงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน และต้องใช้สมาธิ ความอดทน และความสามารถทางเทคนิคที่สูงขึ้น
“ศรีสรุส” ระบุว่า คนงานที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เช่น “วรณ์ พน” ไม่น่าจะรับมือกับสภาพเช่นนี้ได้ เนื่องจากโรงงานในปัจจุบันคาดหวังเรื่องคุณภาพผลผลิตภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด ไม่ยอมรับต่อความผิดพลาดหรือการทำงานที่ล่าช้าอีกต่อไป
เธอย้ำว่าการปฏิเสธเข้าทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียว เนื่องจากโรงงานหลายแห่งยังประเมินรูปลักษณ์ภายนอกด้วย โดยปฏิเสธผู้สมัครที่ดูมีอายุมากหรือมีรอยแผลเป็นที่มองเห็นได้ โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติ ทักษะ หรือประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน
แม้ว่า “ศรีสรุส” จะได้งาน แต่การตั้งครรภ์ของเธอทำให้การทำงานของเธอมีอุปสรรคอย่างยิ่ง และเธอยอมรับว่างานปัจจุบันของเธอดูไม่มั่นคง โดยเน้นย้ำว่าเมื่อเทียบกับ “วรณ์ พน” ที่ยังคงว่างงาน เรื่องราวของเธอกลับเต็มไปด้วยความยากลำบากมากกว่าความสำเร็จที่แท้จริง
จากนั้น Khmer Times ได้ไปเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้กลับมาอีกกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกัน หนึ่งในนั้นคือ “เนธ” ชายวัย 42 ปี ซึ่งเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยในช่วงความขัดแย้งชายแดน และประสบการณ์ของเขาแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากของคนงานสูงอายุในการหางานที่มั่นคง
“เนธ” อธิบายว่า แม้ว่าภรรยาของเขาจะได้งานในโรงงานท้องถิ่นสำเร็จ แต่ตัวเขาเองก็ยังหางานประจำไม่ได้ ทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเลี้ยงเป็ดของญาติเพื่อสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ชั่วคราว
เขาเสริมว่า แม้จะมีพื้นที่เพาะปลูก แต่ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำก็ทำให้การทำเกษตรกรรมไม่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้กลับมาหลายคนมองว่าการเกษตรไม่ทำกำไร และมองหาอาชีพทางเลือกอื่นใกล้โรงงาน
“เนธ” แสดงความปรารถนาที่จะพึ่งพาตนเอง โดยหวังที่จะเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ขายอาหารหรือผักจากรถเข็นใกล้โรงงาน เนื่องจากเขาไม่มีที่ดินทำกินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าการขาดแคลนเงินทุนส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคสำคัญ โดยอธิบายว่าเขาต้องการเงินทุนประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ยังคงเข้าถึงเงินกู้จากธนาคารได้ยาก และผู้ให้กู้นอกระบบก็เรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป
เขาคำนวณว่าการกู้ยืมจากแหล่งที่ไม่เป็นทางการจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 10 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ซึ่งแทบจะไม่เหลือเงินเหลือสำหรับค่าครองชีพเลย และเตือนว่าภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ รายได้จากธุรกิจส่วนใหญ่จะนำไปชำระหนี้เท่านั้น
“เนธ” ได้ขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินที่สามารถให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ามาก โดยควรอยู่ระหว่าง 2-3 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เขาและคนอื่นๆ ในสถานการณ์เดียวกันสามารถประกอบอาชีพอิสระและมีความมั่นคงทางการเงินได้
แม้จะมีข้อกังวลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง แต่ชาวหมู่บ้านตระพังพุงก็ย้ำว่าผู้ใหญ่บ้านได้ทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อให้ชาวบ้านที่กลับมา ได้ทำงานตามโรงงานในท้องถิ่นซึ่งกำลังมองหาแรงงาน แต่หลายคนกลับพบว่าข้อกำหนดของโรงงานสูงเกินไป ยากที่พวกเขาจะทำได้ และมักจะเกินทักษะหรือประสบการณ์ของพวกเขา
พวกเขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่า แม้ว่ากระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ กัมพูชา (MLVT) จะให้คำมั่นว่าจะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการจ้างงานและจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้ที่กลับมามีทักษะที่จำเป็น แต่การสนับสนุนเพียงอย่างเดียวที่ได้รับจริงกลับมีเพียงแค่ช่วยการเดินทางจากชายแดนมายังหมู่บ้านเท่านั้น
ชาวบ้านยอมรับว่ากระทรวงฯ น่าจะรู้สึกหนักใจกับจำนวนแรงงานที่เดินทางกลับมาจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น
พวกเขาเรียกร้องว่า ในเมื่อรัฐบาลเรียกตัวให้กลับประเทศอย่างแข็งขันแล้ว รัฐบาลก็ควรให้ความช่วยเหลือแบบถึงมือมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้สำเร็จ
นอกจากนี้ ผู้ที่กลับมาจำนวนมากยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมในฐานะทางเลือกหนึ่ง โดยเน้นย้ำว่าแม้แต่ผู้ที่มีพื้นที่เพาะปลูกก็ยังประสบปัญหา เนื่องจากราคาพืชผลที่ตกต่ำทำให้การทำเกษตรกรรมไม่ยั่งยืน
พวกเขาอธิบายว่า ข้าวและมันสำปะหลังสร้างรายได้น้อย เกษตรกรรมจึงไม่สามารถรองรับแรงงานที่กลับมาได้อีกต่อไป ทำให้แรงงานรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกับดักระหว่างงานในโรงงานที่เข้าถึงยากกับงานเกษตรกรรมที่ไม่ทำกำไร
เควิน นาอูเอน คณบดีคณะสังคมศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปัญญาศาสตร์แห่งกัมพูชา (PUC) บอกกับ Khmer Times ว่า ปัญหาทักษะการทำงานของผู้ที่กลับประเทศ ซึ่งเป็นการจำกัดโอกาสในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นเพราะผู้ที่กลับประเทศส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งที่ใช้ทักษะต่ำในประเทศไทย เช่น แรงงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างดูแล และงานเกษตรตามฤดูกาล ซึ่งจำกัดการเข้าถึงงานในประเทศที่ต้องการการฝึกอบรมทางเทคนิค
เควิน กล่าวต่อว่า ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีเพียงกลุ่มน้อยเท่านั้นที่ได้งานในโรงงานภายในไม่กี่สัปดาห์ ทำให้มีผู้ว่างงานจำนวนมาก ความไม่ตรงกันนี้มีความสำคัญเนื่องจากโรงงานต้องการพนักงานควบคุมเครื่องจักร ช่างไฟฟ้า หรือพนักงานแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้ที่กลับประเทศจำนวนมากขาด
เควิน ตั้งข้อสังเกตว่าผู้หญิงที่เคยทำงานเป็นผู้ดูแล มักเผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากประสบการณ์ของพวกเธอมักไม่ได้รับการยอมรับ นอกเหนือจากเรื่องทักษะแล้ว ปัญหาหนี้สิน และเอกสารที่ไม่ครบถ้วน ยังปิดกั้นการเข้าถึงงานในระบบอีกด้วย
เมื่อถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถช่วยป้องกันการว่างงานจำนวนมากและสนับสนุนการสร้างรายได้ในพื้นที่ชนบท เขากล่าวว่าในระยะสั้น รัฐบาลสามารถขยายการโอนเงิน เงินอุดหนุนค่าแรง การสร้างงานสาธารณะในชนบท (ถนน ชลประทาน) และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของนายจ้าง
เซบาสเตียน จอร์จ ประธานและซีอีโอของ MV Group Cambodia ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการเกษตรที่หลากหลายและเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมทั้งต้นน้ำและปลายน้ำของกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับ Khmer Times ว่า ราคาข้าวเปลือกและมันสำปะหลังที่ตกต่ำลงได้ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงอย่างมาก ทำให้พวกเขาประสบปัญหาในการจ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และการชำระคืนเงินกู้
“ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากการที่แรงงานข้ามชาติหลายพันคนกลับประเทศ ซึ่งไม่สามารถหางานทำและหันไปทำเกษตรกรรมเพราะความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาพืชผลที่ตกต่ำเช่นนี้ เกษตรกรรมจึงไม่ใช่ตาข่ายรองรับที่ยั่งยืนอีกต่อไป” เขากล่าว
เซบาสเตียนกล่าวว่า “ครัวเรือนในชนบทจำนวนมากกำลังเผชิญกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและความไม่มั่นคงทางอาหาร และหากไม่มีการแทรกแซงอย่างเร่งด่วน เรากำลังเสี่ยงที่จะเห็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางในชุมชนเกษตรกรรมของกัมพูชา”
เมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรการแนะนำในการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคา เขากล่าวว่า รัฐบาลควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนจังหวัดต่างๆ
เซบาสเตียนกล่าวต่อว่า “ประการแรก การกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับพืชผลสำคัญจะช่วยรักษาเสถียรภาพรายได้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในชนบท เช่น การอบแห้ง การจัดเก็บ และการแปรรูป จะช่วยลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและเพิ่มมูลค่าตลาด”
“เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เข้าถึงได้และโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้อพยพที่เดินทางกลับประเทศสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและความยืดหยุ่น นอกจากนี้ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดภายในประเทศและภูมิภาคผ่านสหกรณ์และข้อตกลงทางการค้าจะช่วยลดการพึ่งพาตลาดส่งออกเดียว” เขากล่าวเสริม
เมื่อถูกถามถึงผลกระทบของการล่มสลายของการส่งออกต่อเศรษฐกิจชนบทและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ เขากล่าวว่าการหยุดชะงักของการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศไทย ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจชนบทของกัมพูชา
ประธานกลุ่ม MV กล่าวว่า “เกษตรกรต้องติดอยู่กับพืชผลส่วนเกินที่ไม่สามารถขายได้ในราคาที่เหมาะสม ขณะที่ดุลการค้าโดยรวมได้รับผลกระทบจากรายได้จากการส่งออกที่ลดลง”
เซบาสเตียนตั้งข้อสังเกตว่า สำหรับแรงงานข้ามชาติที่กลับประเทศ เกษตรกรรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเลือกสำรอง ปัจจุบันมีโอกาสจำกัดเนื่องจากตลาดอิ่มตัวและผลตอบแทนต่ำ สิ่งนี้ก่อให้เกิดวงจรอันตรายของการว่างงานต่ำกว่ามาตรฐาน และความยากจนในชนบท
“เพื่อพลิกกระแสนี้ กัมพูชาจำเป็นต้องกระจายแหล่งส่งออก พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรภายในประเทศ และให้การสนับสนุนที่ช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่กลับประเทศสามารถปรับตัวและเติบโตได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง” เขากล่าว
ประธานกลุ่ม MV เน้นย้ำว่าเงินอุดหนุนสามารถเป็นเส้นชีวิตสำหรับเกษตรกรกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ภาวะภูมิอากาศแปรปรวน และราคาพืชผลตกต่ำ
“การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตและการสนับสนุนรายได้ที่มั่นคง ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถดำเนินการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนได้ ด้วยแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่กลับประเทศต้องพึ่งพาการเกษตรเพื่อความอยู่รอด การสนับสนุนจากรัฐบาลที่ตรงเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนทั้งความยืดหยุ่นของชนบทและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ” เขากล่าว