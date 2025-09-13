สุดปลื้ม! หมู่บ้านบรรพบุรุษ “อนุทิน” ในจีน จัดงานฉลองใหญ่ หลังได้เป็นนายกฯไทย

เผยภาพชาวบ้านใน หมู่บ้านลิ่วป่อ อำเภอหลัวเขต เมืองซินฮุ่ย มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษของนายกฯ ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างคึกคัก หลังได้รับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. เพจ “China Report ASEAN" ได้เผยภาพรูปภาพนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ติดฝาผนังในหมู่บ้านลิ่วป่อ อำเภอหลัวเขต เมืองซินฮุ่ย มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษของนายกฯ ซึ่งมีชาวบ้านร่วมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างคึกคัก
โดยทางเพจรายงานว่า “ชาวบ้านใน หมู่บ้านลิ่วป่อ อำเภอหลัวเขต เมืองซินฮุ่ย มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน บ้านเกิดบรรพบุรุษของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทยคนปัจจุบัน ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองอย่างคึกคัก หลังทราบข่าวว่าเขาได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ชาวบ้านได้นำ รูปถ่ายของคุณอนุทิน ไปติดไว้บนฝาผนังเพื่อแสดงความเคารพ พร้อมทั้งจัดพิธีตามประเพณีจีนด้วยการ ฆ่าหมูเลี้ยงแขกและจุดประทัด เสียงดังสนั่นทั่วหมู่บ้าน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจ
หลายครอบครัวเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านด้วยตัวเอง เพื่อมีส่วนร่วมในการฉลองครั้งประวัติศาสตร์นี้ พวกเขากล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ลูกหลานของหมู่บ้านสามารถก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยได้สำเร็จ
ชาวบ้านยังเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 2531 บิดาของคุณอนุทินเคยกลับมาหมู่บ้าน และยังได้ช่วยสร้างถนนให้กับหมู่บ้าน จนทุกวันนี้ยังคงเป็นที่จดจำ ชาวบ้านทุกคนต่างหวังว่า วันหนึ่งคุณอนุทินจะมีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดบรรพบุรุษอีกครั้ง“