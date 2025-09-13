กระแสร้อนแรง! “น็อต วรฤทธิ์” พูดตรงแรงสะท้อนตัวตน

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” พาแฟนรายการกลับมาเยี่ยมบ้าน “น็อต วรฤทธิ์” กันอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะเจ้าของบ้านกำลังเป็น คนในกระแสสุดร้อนแรง กับสไตล์การพูดตรง ยิงคำถามแรงจนถูกใจแฟนๆ ทั้งโซเชียล ที่เรียกว่าถามแทนใจ คนไทยไปค่อนประเทศ
แต่ไม่ใช่แค่เรื่องกระแสเท่านั้น เพราะทีมพิธีกรยังได้พาลุยชิม ก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ด ที่“ น็อต” ลงทุนเองแบบหมดหน้าตัก ถึงขั้นควักเงินก้อนสุดท้ายลงไปวัดใจ หลังเคยผ่านมรสุมการทำธุรกิจติดลบหลายสิบล้านมาแล้ว!! แต่เพราะชีวิตต้องเดินต่อ และเพราะหัวใจสำคัญคือ “น้องวิตา” ลูกสาวสุดที่รัก ทำให้น็อตต้องลุกขึ้นสู้ไม่ถอย!
เรียกว่าเทปนี้มีทั้งรอยยิ้ม ความจริงใจ และเรื่องราวชีวิตที่ทั้งฮา ทั้งซึ้ง บอกเลยว่าต้องติดตามให้ได้ใน “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33 และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube: NGOA TV
