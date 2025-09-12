แม่ทัพภาคที่ 2 แจงปมเอกชนเสนอโครงการอบรมโดรนทหาร ยันยังไม่เริ่ม ขอเช็กกฎหมาย–ตรวจสอบบริษัทก่อน

แม่ทัพภาคที่ 2 ตอบแล้ว ปม บ.เอกชน เสนอโครงการอบรมโดรนเกษตรเพิ่มทักษะให้ทหาร เผย ยังไม่ดำเนินการใด ๆ กำลังพลลงเพจเฟซบุ๊กเร็วไปหน่อย ขอดูข้อกฎหมาย-ตรวจสอบบริษัทก่อน
จากกรณีที่มีบริษัทเอกชนเข้ามาถ่ายรูปร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 2 โดยมีการนำโครงการ "อบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ให้กับทหารเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ เพื่อใช้ในการเกษตร" โดยมีการโพสต์รูปภาพคณะที่เข้าพบแม่ทัพภาคที่ 2 ในเพจของกองทัพภาคที่ 2 จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
ล่าสุด (12 ก.ย. 68) พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ซึ่งต้องดูข้อกฎหมายว่าเป็นไปได้ไหม บริษทหน้าเชื่อถือหรือไม่ พี่น้องคนไทยได้อะไร
โดยโครงการดังกล่าวอ้างว่าจะใช้โดรนมาอบรม โดยใช้น้องทหารเป็นทักษะเพิ่มเติม ซึ่งก็มีส่วนดี แต่ก็ต้องดูให้รอบคอบ ทั้งข้อกฎหมายแหล่งที่มาของเงินทุนจากต่างประเทศมาถูกต้องหรือไม่ กองทัพภาคที่ 2 ก็จะวิเคราะห์ และดูที่มาที่ไป ก่อนจะรายงานให้กองทัพบก เป็นผู้พิจารณาร่วม ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีความเป็นไปได้ไหม
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไร เพียงแต่มีกำลังพลนำไปเผยแพร่ที่เพจกองทัพภาคที่ 2 เร็วไปหน่อย ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้รอบคอบอีกครั้ง ยืนยันยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด