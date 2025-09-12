"แม่ทัพกุ้ง" ยันไม่ได้ทำโครงการอบรมโดรนเกษตร แค่เอกชนมานำเสนอ 10 นาที ขอถ่ายรูป แล้วกลับ ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ

“พล.ท.บุญสิน”แจง บริษัทเอกชนมามอบของ-ถ่ายรูป พร้อมเสนอโครงการอบรมโดรนเกษตร ยันยังไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
เมื่อวันที่ 12 ก.ย.68 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณี ที่มีบริษัทเอกชนเข้ามาถ่ายรูปร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 2 โดยมีการนำโครงการ "อบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ให้กับทหารเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ เพื่อใช้ในการเกษตร วานนี้ (11 ก.ย.) ว่า บริษัทดังกล่าวได้เข้ามาพบเหมือนกับพี่น้องประชาชนและบริษัทต่างๆที่เข้ามาพบมอบของ เพียงแต่ว่าทางบริษัทนี้เข้ามานำเสนอโครงการโดรน ตนก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมาก เพียงแต่รับฟังไว้ ประมาณ 10 นาที ทางคณะดังกล่าวก็ขอถ่ายภาพก่อนเดินทางกลับ
“ผมยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการดำเนินการทำอะไรเลย ยังไม่ผ่านการตรวจสอบให้รอบคอบ ยืนยันอีกครั้งยังไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งนั้น ” พล.ท.บุญสิน กล่าว
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอ้างว่าจะใช้โดรนมาอบรม เพื่อให้น้องๆ ทหารมีทักษะเพิ่มเติม ซึ่งก็มีส่วนดี แต่ก็ต้องดูให้รอบคอบ ทั้งข้อกฎหมายแหล่งที่มาของเงินทุนจากต่างประเทศมาถูกต้องหรือไม่ กองทัพภาคที่ 2 ก็จะวิเคราะห์ และดูที่มาที่ไป ก่อนจะรายงานให้กองทัพบกเป็นผู้พิจารณาร่วม ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีความเป็นไปได้ไหม
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไร เพียงแต่มีกำลังพลนำไปเผยแพร่ที่เพจกองทัพภาคที่ 2 เร็วไปหน่อย ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้รอบคอบอีกครั้ง ยืนยันยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา เพจ “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์ข้อความว่า นายวสุพิชย์ วิเศษ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Capital Trust Group Limited พร้อมด้วย พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะที่ปรึกษา ได้เข้าพบ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อยื่นเอกสารโครงการ AgriTech Drone Digital Bond วงเงิน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 960,000 ล้านบาท เพื่อจัดหาโดรนเกษตรอัจฉริยะ 1 ล้านลำในประเทศไทย โดยอ้างว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกนักบินโดรนชั้นสูง 100,000 คนจากทหารประจำการ และทหารกองประจำการ ยกระดับภาคเกษตรไทยได้เทคโนโลยีทันสมัย พลิกโฉมเศรษฐกิจฐานรากของไทยสู่ความยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ได้มีการลบโพสต์ดังกล่าวออกจากเพจกองทัพภาคที่ 2 ในเวลาต่อมา หลังจากมีการตั้งข้อสงสัยต่อโครงการดังกล่าวในหลายประเด็น โดยเฉพาะการออก Digital Bond จะทำในรูปแบบใด รวมทั้งการอ้างตัวเลขวงเงินที่สูงเกือบ 1 ล้านล้านบาท และถ้าจัดหาโดรน 1 ล้านลำ ก็จะตกลำละเกือบ 1 ล้านบาท ซึ่งแพงเกินไปสำหรับโดรนเกษตร หรือการนำทหาร 1 แสนนายมาฝึกโดรน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของกำลังพลทั้งกองทัพจะเป็นไปได้หรือไม่
นอกจากนี้ ยังเคยมีข่าวว่าบริษัทดังกล่าวนี้ เคยไปทำ Digital Bond ระดมทุนที่ฮ่องกงวงเงิน 1.9 แสนล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนทำเอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ ร่วมกับราชตฤณมัยสมาคม เมื่อช่วงเดือน ก.พ.2568 ที่ผ่านมา และต่อมาราชตฤณมัยสมาคมได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้ว
จึงเชื่อกันว่า การที่บริษัทเข้าพบเพื่อเสนอโครงการต่อกองทัพภาคที่ 2 ก็เพื่ออาศัยชื่อเสียงของ พล.ท.บุญสิน สร้างความน่าเชื่อถือให้บริษัทตัวเองเท่านั้น
ขณะเดียวกันก็มีข้อสงสัยในตัวของ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร หรือ บิ๊กเยิ้ม อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. ว่า เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับโครงการนี้