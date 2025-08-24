"แม่ทัพกุ้ง" เสียใจ "พลทหาร พิทยุตม์" เสียชีวิต เผยเจ็บป่วยสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมดูแลตามสิทธิกำลังพล

แม่ทัพภาคที่ 2 แสดงความเสียใจ พลทหาร "พิทยุตม์ โสดา" เสียชีวิต ชี้สิทธิกำลังพลได้เต็มที่ เพราะอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวน้องพลทหาร พิทยุตม์ โสดา ซึ่งตนได้รับรายงานจากผู้บังคับบัญชา โดยตรงจากพื้นที่แล้ว การเสียชีวิตของพลทหาร พิทยุตม์เกิดจากอาการเจ็บป่วยที่สะสมมาจากการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดยไทย-กัมพูชา ที่ปราสาทตาเมือนธม แต่ยังไม่มีการปะทะกันจนกระทั่งถึงปัจจุบันน้องพลทหาร พิทยุตม์ก็ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างดี
ทั้งนี้ สิทธิกำลังพลต่างๆ ก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ เพราะถือว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ชายแดน