“อ.เอ จักรพรรดิ" แจงปม "น้ำล้างดวงสีดำ" ที่แท้เกิดจากข้าวสารย้อมสี

อาจารย์เอ จักรพรรดิ แจงพิธี "น้ำล้างดวงสีดำ" ที่มีน้ำสีดำไหลออกจากพานทองขณะทำพิธีล้างดวง ทีาแท้คือ“ข้าวสารย้อมสีม่วง” และอ้างว่าเปรียบเหมือนการล้างสิ่งไม่ดีออกจากดวงชะตา
กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับผู้วิเศษ ผู้หยั่งรู้ ล่าสุดวันนี้ (12 ก.ย. 68) ในรายการ โหนกระแส อาจารย์เอ จักรพรรดิ ได้เดินทางมาชี้แจงข้อกล่าวหาต่าง ๆ ทั้งปม แพ็กเกจฝากดวง, คลิปไวรัล น้ำล้างดวงสีดำ และประเด็นร้อนที่สุดอย่าง หน้ากากพระแม่ทุรคา 10 ล้าน
จากคลิปไวรัลที่มีน้ำสีดำไหลออกจากพานทองขณะทำพิธีล้างดวง หนุ่ม กรรชัย ได้สาธิตให้ดูว่าเกิดจาก “ข้าวสารสีม่วง” ซึ่งเป็นหนึ่งในมวลสารที่พราหมณ์ใช้ประกอบพิธี เมื่อเทน้ำลงไปก็จะทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีเข้มได้ ทั้งยังได้อ้างคำพูดของพราหมณ์ว่า ในทางความเชื่อน้ำสีดำก็เปรียบเหมือนการล้างสิ่งไม่ดีออกจากดวงชะตา