“บิ๊กเต่า”เตือนผู้วิเศษระวังเจออุกกาบาต สั่ง ป.รวบรวมข้อมูลหมอดูทั่วประเทศ

รอง ผบช.ก.ลั่นปราบเทพเจ้า เตือนผู้วิเศษระวังเจออุกกาบาต สั่งการกองปราบเร่งรวบรวมข้อมูลหมอดูทั่วประเทศ
วันนี้ (9 ก.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงผู้วิเศษ ว่า ตอนนี้ได้มีการสั่งให้กองปราบปรามรวบรวมรายชื่อผู้วิเศษทั้งหมดทั้งประเทศ มาเพื่อพิจารณาว่า ใครที่เข้าข่ายกระทำความผิดหรือมีผู้มาแจ้งความไว้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทุก ๆ 10 วัน และหากใครเป็นผู้เสียหายก็สามารถเดินทางเข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนได้ ส่วนล่าสุดที่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความผู้วิเศษ ตนยังไม่ทราบในรายละเอียด แต่ก็จะมีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ด้วย นอกจากนี้อยากฝากให้ประชาชนตั้งสติ
“อยากให้ผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูล โล๊ะแก๊งพวกนี้ออกไปได้ไหม พวกแก๊งเทพเจ้า พวกเปรต พวกผี ด้วยความเคารพ ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง ผมก็ปราบเทพเจ้ามาเยอะ ก็แสดงตัวให้ดี ถ้าผู้วิเศษมาก็เดี๋ยวเจออุกกาบาตสักลูกหนึ่ง” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว