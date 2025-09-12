xs
xsm
sm
md
lg

“หนุ่ม กรรชัย” ทิ้งระเบิดลูกโต เตรียมแฉอีก ทั้งพระ และดาราบางคน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หนุ่ม กรรชัย” ชื่นชมความกล้า “เอ จักรพรรดิ” ท้า “เจน ญาณทิพย์-อ.เชียง” ออกมาบ้าง พร้อมแย้มเตรียมแฉพระ-ดาราบางคน!

ภายหลังจากที่ “เอ จักรพรรดิ” ซึ่งถูกชี้เป้าว่าเป็นผู้วิเศษ กล้ามาออกรายการโหนกระแส ชี้แจงทุกปมร้อน โดยยอมรับว่ากลัวมากที่จะมารายการนี้ แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ตนได้มีโอกาสชี้แจง พร้อมประกาศเลิกทำพิธี - เป็นอาจารย์ เดินหน้าขายสบู่ต่อไป

สำหรับเรื่องนี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ถึงกับยกนิ้วให้ยอมรับในความกล้า พร้อมฝากถึง 2 ผู้วิเศษ เจน ญาณทิพย์ , อ. เชียง เมื่อไหร่จะมาเสียที นอกจากนี้หนุ่มได้ทิ้งระเบิดลูกโต ว่าให้รออีกนิด จะมีแฉอีก ทั้งพระ และ ดาราบางคน!

“เรื่องอื่นผมไม่ทราบ แต่ผมว่าคุณกล้าที่จะมาออก ซึ่งแตกต่างจากหลายคน เจน ญาณทิพย์เมื่อไหร่จะมา ไม่ต้องมาออกที่นี่ก็ได้ ไปออกกับคุณพุทธ อภิวรรณ หรือที่ไหนก็ได้ อยากฟังเจน ญาณทิพย์ กับรุ้ง ญาณทิพย์ ที่อยู่คู่กัน ว่ากรามหมูคืออะไร อย่างเอเขาออกมาชี้แจง โอเคอาจมีมุมที่ตะขิดตะขวงหัวใจพุทธศาสนิกชนบ้างแต่เขาก็พร้อมออกมาพูด ผิดว่าไปตามผิด แต่หลายคนอยากฟังเจนนะ อ.เชียงครับ เมื่อไหร่อ.เชียงจะออกมา

รออีกสักนิดนึงนะ ยังมีอีก ไม่เว้นพระบางรูป ที่ตอนนี้มีข้อมูลเข้ามาแล้ว ไม่เว้นดาราบางคน ที่ตอนนี้มีข้อมูลเข้ามาแล้ว เดี๋ยวประสานกับคุณพุทธอีกทีเรื่องนี้ เห็นว่ามีดาราไปฮุบบริษัทเขา ไม่รู้จริงเท็จประการใด เห็นคุณพุทธทิ้งบ่อยๆ ก็เลยทิ้งบ้าง”






“หนุ่ม กรรชัย” ทิ้งระเบิดลูกโต เตรียมแฉอีก ทั้งพระ และดาราบางคน!
“หนุ่ม กรรชัย” ทิ้งระเบิดลูกโต เตรียมแฉอีก ทั้งพระ และดาราบางคน!
“หนุ่ม กรรชัย” ทิ้งระเบิดลูกโต เตรียมแฉอีก ทั้งพระ และดาราบางคน!
กำลังโหลดความคิดเห็น