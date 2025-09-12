“หนุ่ม กรรชัย” ทิ้งระเบิดลูกโต เตรียมแฉอีก ทั้งพระ และดาราบางคน!

“หนุ่ม กรรชัย” ชื่นชมความกล้า “เอ จักรพรรดิ” ท้า “เจน ญาณทิพย์-อ.เชียง” ออกมาบ้าง พร้อมแย้มเตรียมแฉพระ-ดาราบางคน!
ภายหลังจากที่ “เอ จักรพรรดิ” ซึ่งถูกชี้เป้าว่าเป็นผู้วิเศษ กล้ามาออกรายการโหนกระแส ชี้แจงทุกปมร้อน โดยยอมรับว่ากลัวมากที่จะมารายการนี้ แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ตนได้มีโอกาสชี้แจง พร้อมประกาศเลิกทำพิธี - เป็นอาจารย์ เดินหน้าขายสบู่ต่อไป
สำหรับเรื่องนี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ถึงกับยกนิ้วให้ยอมรับในความกล้า พร้อมฝากถึง 2 ผู้วิเศษ เจน ญาณทิพย์ , อ. เชียง เมื่อไหร่จะมาเสียที นอกจากนี้หนุ่มได้ทิ้งระเบิดลูกโต ว่าให้รออีกนิด จะมีแฉอีก ทั้งพระ และ ดาราบางคน!
“เรื่องอื่นผมไม่ทราบ แต่ผมว่าคุณกล้าที่จะมาออก ซึ่งแตกต่างจากหลายคน เจน ญาณทิพย์เมื่อไหร่จะมา ไม่ต้องมาออกที่นี่ก็ได้ ไปออกกับคุณพุทธ อภิวรรณ หรือที่ไหนก็ได้ อยากฟังเจน ญาณทิพย์ กับรุ้ง ญาณทิพย์ ที่อยู่คู่กัน ว่ากรามหมูคืออะไร อย่างเอเขาออกมาชี้แจง โอเคอาจมีมุมที่ตะขิดตะขวงหัวใจพุทธศาสนิกชนบ้างแต่เขาก็พร้อมออกมาพูด ผิดว่าไปตามผิด แต่หลายคนอยากฟังเจนนะ อ.เชียงครับ เมื่อไหร่อ.เชียงจะออกมา
รออีกสักนิดนึงนะ ยังมีอีก ไม่เว้นพระบางรูป ที่ตอนนี้มีข้อมูลเข้ามาแล้ว ไม่เว้นดาราบางคน ที่ตอนนี้มีข้อมูลเข้ามาแล้ว เดี๋ยวประสานกับคุณพุทธอีกทีเรื่องนี้ เห็นว่ามีดาราไปฮุบบริษัทเขา ไม่รู้จริงเท็จประการใด เห็นคุณพุทธทิ้งบ่อยๆ ก็เลยทิ้งบ้าง”