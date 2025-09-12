MEA x DDPM แนะนำ 5 วิธีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ลดเสี่ยงอัคคีภัยในที่พักอาศัย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ที่หากใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยในบ้านพักอาศัยได้ จึงขอแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้
1.เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มอก.
ตรวจสอบสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บนสินค้า เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน
2.ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กอย่างสม่ำเสมอ
หมั่นตรวจสอบสภาพสายไฟ เต้ารับ และปลั๊กไฟ หากพบการชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ควรหยุดใช้งานและซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญ
3.ติดตั้งสายดินและอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (RCBO/RCD)
โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสน้ำ เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและลดความเสี่ยงเกิดอัคคีภัย
4.ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน
ควรดึงปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร และลดความเสี่ยงไฟไหม้ในบ้าน
5.ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกครั้งก่อนใช้งานอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถติดต่อ MEA ได้ผ่าน MEA Smart Life Application หรือ Line: MEA Connect (@MEAthailand) โดยเลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนนิรภัย 1784 หรือไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน Line ID @1784DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน