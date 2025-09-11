TK รักษามาตรฐานการกำกับดูแล ได้ 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ต่อเนื่อง 18 ปีซ้อน

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ย้ำเดินหน้ากำกับดูแลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลมาตลอดกว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจ ล่าสุดคว้า 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist หรือการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้ TK เป็น 1 ใน 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องนาน 18 ปี จากจำนวน 827 บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ล่าสุดได้รับการแจ้งผลคะแนนประเมินโครงการ “การประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” (AMG Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า TK ได้คะแนนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นการได้คะแนนเต็มติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ในปีนี้
“การรักษาระดับมาตรฐาน AGM Checklist ให้เต็ม 100 คะแนนได้ต่อเนื่องถึง 18 ปีนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และยังเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเรา รวมทั้งทีมเลขานุการบริษัท ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ และทีมงาน TK ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารและทีมงาน ที่เราสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล” นางสาวปฐมากล่าว
นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวเสริมว่า “จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในปีนี้ ประเด็นสำคัญคือ TK เป็น 1 ในเพียง 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถรักษาระดับคะแนนเต็ม 100 ได้ต่อเนื่อง 18 ปี จากจำนวนบริษัทจดทะเบียน 827 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นรางวัลต่อเนื่องสูงสุด โดยสองเกณฑ์สำคัญที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเน้นในการประเมินภาคสนาม คือการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามแบบฟอร์ม AGM Checklist”
TK เป็นบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ปัจจุบันประกอบธุรกิจทั้งในประเทศไทย และในประเทศอาเซียน มีสาขาบริการรวม 64 สาขา มีบริษัทลูกในประเทศ 4 บริษัท และต่างประเทศ 2 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว การได้รับคะแนนเต็ม 100 จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” ในปีนี้เป็นเหมือน Check point หรือจุดตรวจสอบความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญทั้งด้านการเปิดเผยข้อมูล สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมทั่วถึง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น