SM เปลี่ยนชื่อเทรดหุ้นเป็น STARM เริ่ม 19 ส.ค.นี้

สตาร์ มันนี่ ไตรมาส 2 กำไรพุ่ง 31.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.02% เทียบไตรมาสก่อน และ 16.52% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน เดินหน้ากลยุทธ์การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เสริมความชัดเจนแบรนด์ด้วยชื่อย่อใหม่ “STARM” เริ่ม 19 ส.ค.นี้ ฟากเอ็มดี ม้ั่นใจครึ่งปีหลังรายได้โตต่อเนื่อง รุกขยายช่องทางการขายสินค้าทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ขยายฐานลูกค้าใหม่
นายชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) (SM) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 2/68 มีกำไรสุทธิ 31.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 63.02% เทียบไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19.35 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 4.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.52% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 27.08 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 416.85 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อเพิ่มขึ้น และยอดขายสินค้าที่ยังคงเติบโตได้ดี ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง เป็นผลมาจากตั้งสำรองลดลง เนื่องจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อที่มีคุณภาพสินเชื่อที่ดี และปรับลดพอร์ตสินเชื่อเงินให้กู้ยืมลงโดยเฉพาะหมวดรถบรรทุก ซึ่งที่ผ่านมาจัดว่ามีความเสี่ยง และยังคงต้องพิจารณาสินเชื่ออย่างระมัดระวังเข้มงวด
สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 68 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 50.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.35% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 46.55 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 801.72 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 68 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม “SM” เป็น “STARM” เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และ Branding ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 68 เป็นต้นไป
นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งหลังของปี 68 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายช่องทางการขายสินค้าทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มตลาดใหม่และช่องทางการขายใหม่ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในกระบวนการขายและอนุมัติสินเชื่อ และมั่นใจว่ารายได้รวมในปีนี้จะเติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องใกล้เคียง 10% และพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งมีผลตอบแทนที่ดี เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากปีที่ผ่านมาตามแผนงานที่วางไว้