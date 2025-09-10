ศาลเขมรตั้งข้อหา 2 นักข่าวถ่ายภาพปราสาทติดทุ่นระเบิด ฐานบ่อนทำลายการป้องกันประเทศ

ศาลจังหวัดเสียมราฐตั้งข้อหานักข่าว 2 คน ฐานบ่อนทำลายการป้องกันประเทศ หลังถ่ายภาพปราสาทตาควายติดทุ่นระเบิด PMN-2 หลังการหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชาเมื่อปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา
วันนี้ (10 ก.ย.) สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily รายงานโดยอ้างอิงจากข่าวประชาสัมพันธ์ของโฆษกศาลจังหวัดเสียมราฐเมื่อวันที่ 10 กันยายนว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนักข่าวออนไลน์ 2 คน ได้แก่ นายภาพ ภารา (Pheap Phara) นักข่าวจากทีวีออนไลน์ TSP68 และนายโพน สุภาพ (Phon Sopheap) นักข่าวจากพระตะบองทีวีออนไลน์ ในข้อหาต้องสงสัยว่ารวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพในพื้นที่หวงห้ามทางทหารในสนามรบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบการป้องกันประเทศ ในจังหวัดอุดรมีชัย ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2568
หลังจากรับฟังคำสารภาพและตรวจสอบพยานหลักฐานในคดีแล้ว อัยการได้ตัดสินใจสั่งฟ้องนายภาพ ภารา และนายโพน สุภาพ ในข้อหารวบรวมข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการป้องกันประเทศ ในจังหวัดอุดรมีชัย ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2568 ตามคำสั่งสรุปสำนวนคดีให้ส่งสำนวนไปสอบสวน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 และส่งสำนวนให้ผู้พิพากษาสอบสวนประจำศาลจังหวัดเสียมราฐดำเนินคดีต่อไป
อย่างไรก็ตาม คดียังไม่ได้รับการพิจารณาและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวน โดยผู้พิพากษากำลังสอบสวน แสวงหาข้อมูล และค้นหาพยานหลักฐานในคดี หลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น ผู้พิพากษาสอบสวนจะเป็นผู้ตัดสินว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงหรือไม่
ทั้งนี้ ในคำแถลงของโฆษกศาลจังหวัดเสียมราฐไม่ได้ระบุว่าภาพถ่ายภาพใดที่เป็นสาเหตุให้นักข่าวทั้งสองคนถูกจับกุม แต่ก่อนหน้านี้มีภาพนักข่าวทั้งสองยืนอยู่กับทหารกัมพูชาหน้าปราสาทตาควาย เมื่อวันที่ 30 ก.ค.หลังจากการหยุดยิงวันที่ 28 ก.ค. โดยมีทุ่นระเบิด PMN-2 ปรากฏอยู่ด้านข้างตัวปราสาท อันเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เห็นว่าทหารกัมพูชายังคงใช้ทุ่นระเบิดชนิดสังหารบุคคล ซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวา