สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดเวทีระดมสมอง ยกระดับความสามัคคีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงาน ป.ย.ป. จัดกิจกรรม "เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับความสามัคคีปรองดอง" ระดมสมองทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมเปิดเวทีอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรม "Talk to Transform" เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์
นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ภายในงานมีการนำเสนอแนวคิดและการอภิปรายจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกิจกรรมบอร์ดเกม “Talk to Transform” เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
สำนักงาน ป.ย.ป. ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่ความสามัคคีปรองดองและการพัฒนาที่ยั่งยืน
