โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีคว้าธงขาว–ดาวทอง การันตีธรรมาภิบาลสวล.-ความปลอดภัย

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด หรือ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) รับรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ระดับสูงสุด “ธงขาว–ดาวทอง” ประจำปี พ.ศ. 2567 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งมอบให้แก่โรงงานที่สามารถรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
การได้รับรางวัลธงขาว–ดาวทอง ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของ BLCP ที่ปฏิบัติตามหลัก “พลังงานที่รับผิดชอบ” (Responsible Energy) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนผ่านการลดและขจัดมลภาวะด้วยเทคโนโลยีสะอาด การจัดการด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบ และการดูแลสุขภาพของบุคลากรและชุมชนอย่างเข้มงวด ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน