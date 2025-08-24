"จิราพร-หมอเลี้ยบ" พาเกมไทยบุกงานเกมใหญ่สุดในโลก เปิด Thai Pavillion ลั่นไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเชีย

"จิราพร-หมอเลี้ยบ" พาเกมไทยบุก Gamescom เยอรมัน เปิด Thai Pavillion ในงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยัน! ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพงานเกมใหญ่สุดในเอเชีย ต.ค. นี้
วันนี้ (24 สิงหาคม 2568) นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ผู้บริหารจากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน Gamescon 2025 ซึ่งเป็นงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2568 ณ Koelnmesse เมืองโคโลญ สหพันธรัฐเยอรมนี โดยมี Ms.Dorothee Bär รัฐมนตรีด้านวิจัย เทคโนโลยี และอวกาศแห่ง สหพันธรัฐเยอรมนี เป็นประธานในพิธีเปิด
นางสาวจิราพร กล่าวว่า “ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติยกระดับให้เป็น ‘ประเทศพันธมิตร’ (Partner Country) อย่างเป็นทางการในงาน Gamescom 2025 ส่งผลให้ไทยได้จัดศาลาไทย (Thailand Pavillion) ในตำแหน่งพิเศษภายในงานเป็นครั้งแรก เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยจำนวน 15 ราย ได้นำเสนอเกมฝีมือคนไทยที่สอดแทรกอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยให้เกมเมอร์จากทั่วโลกได้สัมผัส และยังเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับหลากหลายประเทศทั่วโลกในงาน Cologne Business Mixer เวทีพบปะหารือแบบ B2B ที่รัฐบาลไทยร่วมจัดในฐานะ co-partner”
งาน Gamescom เป็นงานแสดงเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2567 มีผู้เข้าชมกว่า 335,000 ราย และมีค่ายเกมจากทั่วโลกกว่า 1,400 ค่ายร่วมในงาน การเข้าร่วมในฐานะประเทศพันธมิตรในปีนี้ของไทย ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพและความก้าวหน้าของวงการเกมไทย เป็นโอกาสครั้งใหญ่ของนักพัฒนาเกมไทยในการโชว์ผลงานในระดับนานาชาติ
โดยภาพรวมตลาดเกมโลก ในปี 2567 ตลาดเกมทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 272.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มขยายตัวเป็น 426 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2572 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเล่นเกม ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของอีสปอร์ต และการเติบโตของตลาดมือถือ ทั้งนี้ สำหรับอุตสาหกรรมเกมไทย ในปี 2566 มีมูลค่า 34,288 ล้านบาท (ประมาณ 979.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 77.5% จากมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
ทั้งนี้ ประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ ‘Gamescom Asia × Thailand Game Show 2025’ ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมตลอดงานมากกว่า 200,000 ราย โดยภายในงานจะมีทั้งโซน B2C (Entertainment Area) และ B2B (Business Area) พร้อมกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอีสปอร์ตสุดมันส์ โซนเกมอินดี้ กิจกรรมคอสเพลย์ และความบันเทิงอีกมากมาย เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทั้งเอเชียและผู้สนใจในอุตสาหกรรมเกมจากทั่วโลก