ชี้แบนสินค้าไทยในกัมพูชา ส่อจุดเริ่มต้นรอยร้าว "ฮุน เซน-เตีย บัญ"

เฟซบุ๊ก "กองทัพบก ทันกระแส" วิเคราะห์การแบนสินค้าไทยในกัมพูชา อาจเป็นจุดเริ่มต้นรอยร้าวของตระกูล "ฮุน เซน" และ "เตีย บัญ" เหตุสองพี่น้องตระกูลเตียโกรธกัน มาจากน้องชายยุให้เปลี่ยนชื่อปั๊ม ปตท. ของลูกชาย เตีย เสียม ทำยอดขายตก 50% ทำ พล.อ.เตีย บัญ เสียผลประโยชน์เต็มๆ
วันนี้ (7 ก.ย.) เฟซบุ๊ก "กองทัพบก ทันกระแส" โพสต์บทความหัวข้อ "การแบนสินค้าไทยในกัมพูชา อาจเป็นจุดเริ่มต้นรอยร้าวของทั้งสองตระกูล ฮุน กับ เตีย!" ระบุว่า การแบนสินค้าไทยในกัมพูชาจุดเริ่มต้นนั้นเกิดจากกลุ่ม ออกญา นายทุนทั้งหลายที่มีความสนิทกับนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา อาศัยความขัดแย้งไทย-กัมพูชาเอาอกเอาใจ และมีผลประโยชน์แอบแฝงกับนายฮุน เซน เพราะกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ทำสินค้าในประเทศแข่งกับสินค้าไทย
ต่อมาด้วยการแบน น้ำมัน ปตท. ทุกคนทราบกันดีว่าเป็นแบรนด์ของไทย แต่การนำไปขายที่กัมพูชานั้นถูกดำเนินการด้วยนายเตีย เสียม (น้าสยาม) ลูกชาย พล.อ.เตีย บัญ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมกัมพูชา แต่ถูกกระแสแบนสินค้าไทยถาโถมเข้ามา ทำให้ พล.ร.อ.เตีย วิญ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชา น้องชาย พล.อ.เตีย บัญ ผู้ที่น่าจะมีธุรกิจน้ำมันเถื่อนในกัมพูชา ยุให้เปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นแบรนด์ Peace ทำให้ พล.อ.เตีย บัญ นั้นโกรธมาก ที่ลูกชายของตนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือของการแบนสินค้าไทย เพราะการหาน้ำมันมาขายนั้นมันไม่ง่าย ต้นทุนสูง ทำให้สองพี่น้องโกรธกัน
แบรนด์ Peace เองก็ยังคงนำเข้าน้ำมันของ ปตท. อยู่ หลายหลายธุรกิจในกัมพูชาจึงเลี่ยงไปใช้น้ำมันในแบรนด์อื่น ยอดขายน้ำมันนั้นตกถึง 50% ที่สุดแล้ว การแบนสินค้าไทย คนได้รับผลประโยชน์กลับเป็นกลุ่มทุนและคะแนนนิยมฝั่งนายฮุน เซน แต่ผู้เสียผลประโยชน์กลับเป็นทางฝั่ง พล.อ.เตีย บัญ
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ปั๊มน้ำมันปตท. (PTT) กัมพูชา ได้ยกเลิกสัญญาและเปลี่ยนไปใช้ชื่อ พีซ ปิโตรเลียม แคมโบเดีย (PEACE Petroleum Cambodia) หรือ PPC แล้ว 35 แห่ง จากทั้งหมด 200 แห่ง และกำลังเตรียมนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐฯ แทน ปตท. แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและระบบของปั๊มน้ำมันจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการเตรียมการและปรับปรุงใหม่เพื่อให้สะท้อนอัตลักษณ์ใหม่ ซึ่งชาวกัมพูชาทุกคนต้องการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อลืมความเจ็บปวดในอดีต และเดินบนเส้นทางด้วยความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชา
