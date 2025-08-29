ปั๊มปตท. ในกัมพูชาเปลี่ยนชื่อเป็น ‘พีซ ปิโตรเลียม แคมโบเดีย’ แล้ว 35 แห่ง

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวขแมร์ไทม์ส รายงานว่าปั๊มน้ำมันปตท. (PTT) กัมพูชา ได้ยกเลิกสัญญาและเปลี่ยนไปใช้ชื่อ พีซ ปิโตรเลียม แคมโบเดีย (PEACE Petroleum Cambodia) หรือ PPC แล้ว 35 แห่ง จากทั้งหมด 200 แห่ง
เตีย เสียม ผู้ถือสิทธิการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTT และปัจจุบันเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง โดยแห่งหนึ่งดำเนินการแล้วและอีกแห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ประกาศความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววานนี้ (28 ส.ค.) ว่า เขารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เขาตัดสินใจก่อตั้ง พีซ ปิโตรเลียม แคมโบเดีย หรือ PPC ขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของปั๊มน้ำมัน 35 แห่ง และได้รับกำลังใจจากประชาชน
“มีปั๊มน้ำมัน 35 แห่ง จากทั้งหมดประมาณ 200 แห่ง ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับบริษัทเดิม และเปลี่ยนมาเป็นพีซ ปิโตรเลียม แคมโบเดีย” เตีย เสียม ระบุ
เขากล่าวว่าบริษัทกำลังเตรียมนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม เตีย เสียม อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและระบบของปั๊มน้ำมันจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการเตรียมการและปรับปรุงใหม่เพื่อให้สะท้อนอัตลักษณ์ใหม่ของพีซ ปิโตรเลียม แคมโบเดีย
เขากล่าวเสริมว่า ชาวกัมพูชาทุกคนต้องการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อลืมความเจ็บปวดในอดีต และเดินบนเส้นทางด้วยความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชา.