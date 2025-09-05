พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปลุกพลังคนไทยขยับร่างกายวันละ 30 นาที สร้างสุขภาพดีไปด้วยกัน กับแคมเปญ #PRU30MinsStartStrong

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดกิจกรรมซิตี้รัน ภายใต้แนวคิด “เริ่มต้นวันละ 30 นาที...เพื่อสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน” สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ ผ่านการขยับร่างกายที่ทำได้ง่ายและต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งเหล่าเซเลบริตี้สายสุขภาพ มารวมพลังวิ่งไปด้วยกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนาน และเต็มไปด้วยพลังบวกโดยกิจกรรมครั้งนี้สานต่อจากการเปิดตัวแคมเปญ #PRU30MinsStartStrong ที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของเหล่า PRUHeroes ผ่านภาพยนตร์สั้น ผู้พิสูจน์แล้วว่า “เวลาเพียง 30 นาทีต่อวัน” สามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างน่าทึ่ง ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของพรูเด็นเชียลฯ ที่ยังคงส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ผ่านกิจกรรมที่สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ 30 ปีนี้เราต้องการต่อยอดคำว่า ‘ชีวิตมีกัน…ทุกวันดีกว่า’ ไปอีกขั้น จึงได้เปิดตัวแคมเปญ #PRU30MinsStartStrong เพื่อชวนให้ทุกคนหันมาเริ่มต้นดูแลตัวเองและใส่ใจในสุขภาพตั้งแต่วันนี้ เพียงแค่ขยับร่างกายหรือวิ่งวันละ 30 นาที เพราะเราเชื่อว่าการเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ในวันนี้ จะนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ยืนยาวขึ้น และมีความสุขมากขึ้นในอนาคต”
กิจกรรมซิตี้รันครั้งนี้มีจุดสตาร์ตอยู่ที่โรงแรมเมสัน กรุงเทพฯ นอกจากจะมีการรวมตัวกันวิ่ง 30 นาทีแล้วในงานยังมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้มาออกกำลังกายและสนุกสนานไปด้วยกัน พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษ นำทีมโดย วีเจจ๋า – ณัฐฐาวีรนุช ทองมี นักแสดงและไลฟ์สไตล์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง นอกจากนี้ ยังมี KOLs สายสุขภาพ มาร่วมส่งต่อพลังบวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ กันต์ – กันตพงศ์ อังศุพันธุ์ และวิน – รวินท์ อัศววิบูลย์พันธุ์ คู่รักนักวิ่งผู้ก่อตั้ง Cruise Control Run Club รวมถึง คุณอู๋รัน จิณตวัตน์ พรสุขสวัสดิ์ กับการใช้ "การวิ่ง" เป็นอาวุธต่อสู้กับมะเร็ง
วีเจจ๋า–ณัฐฐาวีรนุช เล่าประสบการณ์การวิ่งของตัวเองว่า “จ๋าเคยคิดว่าการวิ่งเป็นเรื่องยากและไกลตัว แต่พอได้ลองเริ่มต้นจริง ๆ ก็พบว่าการให้เวลาแค่วันละ 30 นาที มันเปลี่ยนทั้งร่างกายและจิตใจได้มากกว่าที่คิด สุขภาพแข็งแรงขึ้น ใจนิ่งขึ้น และยังได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ จากการวิ่งด้วย จ๋าอยากบอกทุกคนว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไกล แค่เริ่มต้น 30 นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้ว การวิ่งยังช่วยให้เราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้น ทบทวนความคิด สร้างสมดุลให้กับชีวิต และที่สำคัญคือความรู้สึกภูมิใจเล็ก ๆ ในทุกครั้งที่เราทำได้ ทำให้มีพลังอยากก้าวต่อในวันถัดไป สำหรับคนที่ไม่สะดวกวิ่ง ก็สามารถออกกำลังกายแบบอื่นได้เช่นกัน ขอเพียงเริ่มต้นให้ตัวเองได้ขยับอย่างต่อเนื่อง”
ด้านคู่รักนักวิ่ง กันต์ – กันตพงศ์ และ วิน – รวินท์ กล่าวเสริมว่า “การใช้เวลาออกกำลังกายเพียง 30 นาทีในแต่ละวัน ไม่เพียงทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่ยังทำให้เราได้ใช้เวลากับคนที่เรารักมากขึ้นด้วย สำหรับเรา การวิ่งคือการดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ยิ่งได้เห็นเพื่อน ๆ และคนรอบตัวเริ่มลุกขึ้นมาวิ่ง ยิ่งรู้สึกดี เหมือนได้ส่งต่อแรงบันดาลใจ เราอยากชวนทุกคนให้ลองออกมาวิ่งดูสักครั้ง เมื่อเริ่มต้นแล้ว ก้าวต่อไปก็จะง่ายขึ้น”
แคมเปญ #PRU30MinsStartStrong ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดประกายให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้คนไทยเริ่มต้นก้าวแรกไปด้วยกัน ไม่ว่าจะด้วยการวิ่งหรือการออกกำลังกายรูปแบบใดก็ตาม โยคะ เดิน พิลาทีส หรือ ว่ายน้ำ เพียงแค่วันละ 30 นาที ก็สามารถสร้างสุขภาพที่ดีขึ้น และทำให้ทุกวันของชีวิตดีกว่าเดิม
ติดตามกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีไปด้วยกันได้ที่ https://link.prudential.co.th/RP6ws หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย @Prudentialthailand