“ท็อปฟอร์ม” วิตามินเจลลี่ตามกรุ๊ปเลือด แบรนด์แรกของเมืองไทย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ แบรนด์ “TOP FORM” (ท็อปฟอร์ม) แบรนด์แรกในประเทศไทยที่ผลิตวิตามินเจลลี่ตามกรุ๊ปเลือด ภายใต้คอนเซ็ปท์ "Good health begins with you” จัดงาน เอ็กซ์คลูซีฟ ทอล์ค “To Meet You, My Special One” ให้ลูกค้าคนสำคัญได้อัปเดทและแลกเปลี่ยนเทรนด์การรักษาสุขภาพในยุคปัจจุบัน ผ่านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ TOP FORM ที่ให้ประโยชน์สูงสุดตามกรุ๊ปเลือดของผู้บริโภค โดยมี ดร. ณิชมน สมันตรัฐ คนไทยคนแรกที่ได้รับอเมริกันบอร์ดการแพทย์เนเชอโรพาธิค, วีเจจ๋า-ณัฐฐาวีรนุช ทองมี และ บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ออเดรย์ คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

สุชานันท์ อัจฉริยสุชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันเรื่องการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ ไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต่างหันมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองในทุกๆ วัน ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ แบรนด์ “TOP FORM” เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับที่เกินคาดจากผู้บริโภคที่รักและใส่ใจในสุขภาพ ด้วยความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิตามินเจลลี่ทานตามกรุ๊ปเลือด ทานง่าย พกพาสะดวก และที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาล และผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีในช่วง 2 เดือนแรกของการเปิดตัว โดยการจัดงาน เอ็กซ์คลูซีฟ ทอล์ค ในครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำคำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ “The Promise of Health” ในการยกระดับสุขภาพคนไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ”

โดยบรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. ณิชมน สมันตรัฐ ผู้ก่อตั้ง NICHE Natural Health และ ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดคนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับอเมริกันบอร์ดการแพทย์เนเชอโรพาธิค (Naturopathic Medicine) ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน รวมถึง วีเจจ๋า-ณัฐฐาวีรนุช ทองมี นักแสดงสาวที่ชื่นชอบในการดูแลสุขภาพ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเคล็ดลับในการฟิตหุ่นและดูแลสุขภาพที่ดี ตลอดจน เหล่าบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำที่ต่างตบเท้ามาอัปเดตและเจาะลึกจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ TOP FORM ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยในครั้งนี้