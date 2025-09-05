ชาวเน็ตถกสนั่น ตั้งคำถามแอปให้กู้เกินตัว! หลังสาวเงินเดือน 11,000 เครียดหนัก กู้แอปออนไลน์รวม 1.3 แสน

ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น! สาวเงินเดือน 11,000 บาทกู้หนี้แอปออนไลน์พุ่งกว่า 1.3 แสนบาท วอนขอคำแนะนำหาทางออกหลังเจอภาระหนี้รุมเร้าไม่ไหว หลายคนตั้งคำถามถึงมาตรการควบคุมแอปกู้เงิน ทำไมปล่อยวงเงินสูงเกินกำลังผู้กู้ เสี่ยงตกเป็นเหยื่อกับดักหนี้
วันนี้ (5 ก.ย.) เพจ "Pantip" ได้แชร์โพสต์ของเจ้าของกระทู้ที่กลายเป็นไวรัล หลังขอความช่วยเหลือในการ "จัดการหนี้" ของตัวเอง โดยระบุว่า "เป็นหนี้shXxxxx 130,000 บาท สวัสดีค่ะ อยากขอคำแนะนำค่ะ เงินเดือน 11,000 บาท พอดีตอนนี้มีหนี้ ฟินิกซ์ 10,000 บาท จ่ายเดือนละ 500 บาท Ulite 13,000 บาท จ่ายเดือนละ 1,084 บาท 12 เดือน Spaylater 20,000 เดือนนี้ต้องจ่าย 6,500 บาท Seasycash 60,000 บาท จ่ายเดือนละ 6,000 บาท
Limited xtra 40,000 บาท เดือนละ 1,879 บาท 23 เดือน และยังมี ค่าไฟ, ค่าน้ำ, ค่าเน็ตอีกด้วย
โดยช่วงแรกบริหารจัดการเงินได้โอเคอยู่นะคะ แต่มีช่วงที่ประสบอุบัติเหตุต้องกด มาจ่าย บวกกับใช้หมุนจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้าน อยากปรึกษาว่า ตัว shoppee สามารถปรับ หรือพักดีคะ เพราะอีก 2 วัน จะครบกำหนดชำระแล้ว แต่เงินไม่พอ ตำหนิได้แต่อย่าแรงนะคะ เครียดสุดๆ
หรือรวมหนี้ที่ไหนได้บ้างคะ ไม่มีสินเชื่อบ้านไม่เอาบ้านด้วยค่ะ"
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้รับความนิยมมาก มีชาวเน็ตให้ความสนใจ และต่างเข้ามาตำหนิเจ้าของกระทู้ และตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแอปกู้เงินจึงปล่อยให้คนที่เงินเดือนหมื่นกว่าบาทสามารถกู้ยอดที่สูงได้ขนาดนี้ โดยมีบางรายระบุว่า ”ยอดหนี้รวมมันสูงเกินกว่ารายได้ต่อเดือนของ จขกท.ไปไกลมากนะ งานนี้น่าจะแก้ไขอะไรได้ยาก อะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดไป เรียนผูกแล้วแก้ไม่ได้ ก็คงต้องยอมรับสภาพกันไปนะ
เห็นมีคนมาตั้งกระทู้เรื่องผ่อนสินเชื่อที่ได้จากช้อปปี้ไม่ไหวค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน น่ากลัวอยู่นะเนี่ย ให้เครดิตแบบง่ายๆ ไม่ค่อยเช็กอะไรมากเหมือนกับพวกธนาคาร แถมมักจะให้วงเงินเยอะเกินกว่าที่ผู้กู้ควรจะได้เสียด้วย กับดักหนี้ชั้นดีเลยสำหรับคนที่หลงไปเบิกเงินเอามาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไม่คิดอะไรให้รอบคอบเสียก่อน