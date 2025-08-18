เปิดประวัติ อาร์กติก พีรวัส เด็กไทยหนึ่งเดียว ผ่านเข้ารอบรายการดังในเกาหลี

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ ล่าสุด อาร์กติก พีรวัส ทรัพย์สุขดี วัย 16 ปี ผ่านเข้ารอบในรายการ BOYS II PLANET เซอร์ไวเวอร์ชื่อดังจากเกาหลีใต้ ที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างไอดอลกรุ๊ปอย่าง Kep1er จาก Girls Planet 999 และ ZEROBASEONE จาก Boys Planet ซีซันแรก
โดยในครั้งนี้ BOYS II PLANET มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ แบ่งเป็น BOYS II PLANET K (เกาหลี) และ BOYS II PLANET C (จีน) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มต่างก็มีเด็กฝึกหัดชาวไทยที่ร่วมแข่งขันในรายการด้วยกันถึง 5 คน คือ อาร์กติก, ฟินิกซ์, ปัน, ลีออน และ ธนาธร โดยปัจจุบันได้มีการคัดออกรอบแรกไปแล้ว ทำให้ตอนนี้ อาร์กติก เป็นเด็กไทยหนึ่งเดียวที่ยังคงไม่ถูกคัดออก อยู่ในลำดับที่ 45
ชื่อจริง : พีรวัส ทรัพย์สุขดี
วันเกิด : 9 ตุลาคม 2008 (อายุ 16 ปี)
ความสูง : 173 เซนติเมตร
สถานะ : เด็กฝึกหัด
ต้นสังกัด : IST Entertainment
ระยะเวลาฝึก : 1 ปี 11 เดือน
กดโหวตให้น้อง ผ่าน mnet โดยสามารถโหวตให้น้องอาร์ติกได้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2568
https://mnetplus.onelink.me/TRa8/kn8chps4?custom_link_value=boys2planet%2Fvote%2FjutmmuYc3ziHULTzFll8x%3Furl_fallback_type%3Dupdate