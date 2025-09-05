เหตุชาวกัมพูชาประท้วงชายแดนสระแก้ว "กัน จอมพลัง" พบหลักหมุดโบราณยืนยันแนวเขต ขู่ขับไล่ "ร้อยหลังคาเรือน"

เดือดกลางชายแดน! "กัน จอมพลัง" ไม่รอช้า หลังเกิดเหตุชาวกัมพูชาประท้วงที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เจ้าตัวลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเพื่อพิสูจน์ความจริง ด้วยการตรวจสอบหลักหมุดโบราณที่ตั้งมากว่า 100 ปี พบภาพที่น่าตกใจเมื่อแนวเส้นของหลักหมุดชี้ชัดว่ามีบ้านเรือนของชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในเขตไทยนับร้อยหลังคาเรือน
จากกรณีพบประชาชนชาวกัมพูชาประมาณ 150 คน เข้ามารวมตัวประท้วงแสดงความไม่พอใจในบริเวณใกล้กับหลักเขตแดนที่ 46 บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ โดยพบว่าประชาชนบางส่วนมีลักษณะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แสดงท่าทียั่วยุเจ้าหน้าที่ พกพาไม้เป็นอาวุธ และบางรายมีลักษณะเป็นแกนนำของมวลชน ซึ่งสังเกตได้จากการใช้และพกพาวิทยุสื่อสารประจำตัว พร้อมพบว่ามีทหารกัมพูชาคอยสังเกตการณ์และร่วมอยู่ในกลุ่มมวลชนชาวกัมพูชาด้วย
ล่าสุด วันนี้ (5 ก.ย.) เพจ "กัน จอมพลัง" ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังเข้าตรวจสอบหลักหมุดโบราณบริเวณบ้านหนองจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยหลักหมุดดังกล่าวมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"Hello my Friend ผมร่วมกับเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนได้เข้ามาดูหลักหมุดเก่าตรงบ้านหนองจานชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งเสานี้ตั้งมาเป็น 100 ปีอายุเก่าแก่กว่าประเทศเขมรประกาศเอกราชเสียอีก ตรงเสาเขียนว่า กรุงกัมพุชาแนวเส้นของเสาขีดตรงไปที่หมู่บ้านที่เขมรมาแอบอยู่ตรงชายแดน กลับพบว่าเขมรลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยเป็นร้อยหลังคามันชัดขนาดนี้เพราะฉะนั้นออกไปได้แล้วนะ My friend"
ด้านชาวเน็ตได้เข้ามาร่วมวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก พร้อมยืนยันว่านี้เป็นแผ่นดินไทยควรผลักดันชาวกัมพูชาออกไปให้หมด