เปิดชื่อ 5 ผู้โดยสารบนเจ็ทส่วนตัว “แม้ว” จากดอนเมืองสับขาหลอกไปดูไบ

จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวจากสนามบินดอนเมือง ในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 4 ก.ย. โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ตม.ว่ามีจุดหมายปลายทางที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อไปพบแพทย์ และทำธุระส่วนตัว จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 2 วัน แต่เมื่อเครื่องบินลำดังกล่าวบินเข้าน่านฟ้ามาเลเซีย กลับหักหัวบินข้ามแหลมมลายูผ่านช่องแคบมะละกาออกไปทางทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย และมุ่งไปที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้น
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้เปิดเผยชื่อผู้โดยสารบนเครื่องบินลำดังกล่าวจำนวน 5 คน ตามที่ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในท่าอากาศยานดอนเมือง ดังนี้
1. SIMALA CHARATPHAEO
2. TAWATCHAI KLEBMEK
3. PRATUEANG MONCHAIPUM
4. THAKSIN SHINAWATRA
5. KAEWJAI SINGTHONG
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า TAWATCHAI KLEBMEK หรือ ร.ท.ธวัชชัย กลีบเมฆ เป็นอดีตนายทหารหน่วยซีลแห่งกองทัพเรือ ผู้ทำหน้าที่อารักขานายทักษิณ มายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งช่วงเป็นนายกรัฐมนตรีและตลอดเวลา 17 ปี ที่หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ
ส่วน SIMALA CHARATPHAEO หรือ สิมลา จรัสแผ้ว ในฐานข้อมูลออนไลน์ระบุ มีคนชื่อนี้ ทำงานอยู่ที่บริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset
ขณะที่ PRATUEANG MONCHAIPUM หรือ ประเทือง มอญชัยภูมิ ข้อมูลในเฟซบุ๊ก เคยลงภาพถ่ายคู่กับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร วันที่ 19 สิงหาคม 2567 หลังวันเข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี วันที่ 18 สิงหาคม 2567