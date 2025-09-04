เกือบเอาชีวิตไม่รอด! ซุ้มประตูบ้านร่วงเกือบโดนหัวเด็ก โครงการเสนอเยียวยา "ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี" เจ้าของบ้านขอ "ไม่รับ" ชี้ ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ

เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เมื่อซุ้มประตูทางเข้าบ้านที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์เกิดหลุดร่วงลงมาอย่างไม่คาดคิด เกือบจะตกใส่ศีรษะลูกชายของผู้พักอาศัยรายหนึ่ง โชคดีที่เด็กชายก้าวพ้นไปก่อน ทำให้เพียงเฉียดแขนของแม่ยายเท่านั้น ผู้โพสต์คลิปวิดีโอระบุว่า รู้สึกผิดหวังกับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการ และเมื่อทางโครงการเสนอเยียวยาด้วยการ "ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี" เจ้าของบ้านกลับปฏิเสธ พร้อมให้เหตุผลว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต อีกทั้งยังระบุว่าจนถึงตอนนี้ทางโครงการยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Sittiporn Man Bunsook " โพสต์คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์ หลังตนเองเข้าอาศัยในโครงการบ้านแห่งหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อซุ้มประตูทางเข้าหลุดร่วงลงมาเกือบโดนสมาชิกในครอบครัวของผู้โพสต์ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีน้ำหนักมาก เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรฐานการก่อสร้างของโครงการ โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ขอแชร์เรื่องราวที่ครอบครัวผมเจอมานะครับ
ตามในคลิปครับ ซุ้มประตูรั้วที่โครงการทำไว้ตกแต่งหลุดร่วงลงมาเกือบตกใส่หัวลูกชาย ดีที่ลูกก้าวขาพ้นไปแล้ว เฉี่ยวแขนแม่ยายไปหน่อยดีที่ไม่โดนเต็มๆ ตอนแรกที่แม่ยายวิ่งมาบอก ผมก็ไม่คิดว่าวัสดุที่ทำซุ้มจะหนักอะไรขนาดนั้น แต่พอมาดูและลองยกแท่งเล็กๆที่แตกออกมาก็ตกใจที่มันหนักมากๆ แท่งใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึง มาทราบทีหลังตอนวิศวกรโครงการเข้ามาอธิบายว่าวัสดุที่ใช้คือ "ไฟเบอร์ซีเมนต์" เอาง่ายๆหนักชนิดที่ต้องช่วยกันยก 2–3 คน เพื่อย้ายไปวางที่อื่น ไม่อยากคิดว่าถ้าหล่นใส่หัวจะเกิดอะไรขึ้น
ส่วนรายละเอียดของสาเหตุการหลุดร่วงและแนวทางการแก้ไข จริงๆวิศวกรโครงการอธิบายมาบ้างแล้ว แต่ถ้าจะให้ผมที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาเขียนบอกคงไม่เหมาะ ผมคิดว่าควรให้โครงการออกมาชี้แจงเองโดยตรง มากกว่าจะให้ลูกบ้านมาเล่าต่อ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทุกครอบครัวในโครงการ ไม่ใช่แค่บ้านผม
วันถัดมา
ทีมโครงการเข้ามามอบกระเช้าสก๊อต บอกว่าจะซ่อมแซมและดูแลความรู้สึกของลูกบ้าน แต่ละฝ่ายในโครงการเห็นคลิปแล้วเสียใจและเป็นห่วงมาก ผมก็บอกไปว่า ลูกผมเกือบไปแล้วนะ ไหนจะแม่ยายผมอีก งานที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเนี่ย ตรวจเช็คกันมาดีแล้วใช่มั้ยก่อนเอามาขาย เพราะพึ่งจะเข้ามาอยู่ได้แค่ปีเศษๆเอง เค้าก็รับเรื่องไปเสนอเบื้องบนต่อว่าจะเยียวยาดูแลครอบครัวผมยังไง
สรุป
โครงการโทรมาบอกว่าจากที่ไปหารือกันมา ได้ข้อสรุปว่าจะเยียวยาโดยการ "ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี" ...ครับ เป็นใครจะโอเค ผมเกือบเสียลูกไปได้เลยนะครับ ถ้าโครงการเห็นความสำคัญของเรื่องนี้แค่ค่าส่วนกลาง 1 ปี ผมก็บอกไปว่า ผมขอไม่รับครับ ผมรู้สึกว่าการเยียวยาแบบนี้ ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ แต่คือมาตรฐานการก่อสร้างที่ควรตรวจสอบอย่างรอบคอบตั้งแต่แรก ตอนซื้อบ้านผมก็มั่นใจในแบรนด์ ไม่นึกว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ครับ
อยากรู้ว่าถ้าไม่มีคลิปจากกล้องวงจรปิด จะได้รับการดูแลบ้างมั้ย และโครงการเห็นความสำคัญของความปลอดภัยลูกบ้านแค่ฟรีส่วนกลาง 1 ปี จริงๆหรอครับ? บ้านที่ควรเป็นที่ปลอดภัยที่สุด กลายเป็นครอบครัวผมต้องมากังวลว่านอกจากซุ้มซีเมนต์นี่ยังมีอะไรอีกมั้ยที่มันจะหลุดจะหล่นลงมาได้อีกและจนถึงตอนนี้ ผมยังไม่ได้รับเอกสารชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ จากโครงการเลยนะครับ
ผมเคยแจ้งความต้องการไปยังโครงการแล้วนะครับ แต่โครงการยังคงยืนยันที่ "ฟรีส่วนกลาง 1 ปีครับ"**
วันที่ 22/08/68"