กทม.เอาจริง! ปรับผู้รับเหมาฯ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ปมทิ้งน้ำปนเปื้อนลงคลองทำปลาตายเกลื่อน

ผู้ว่าฯ ชัชชาติลงพื้นที่ตรวจสอบหลังปลาเน่าตายเกลื่อนในคลองสำเหร่ เดินหน้าหาสาเหตุว่าปลาตายจากอะไร น็อกน้ำหรือจากสารที่รั่วไหล ล่าสุดได้สั่งปรับบริษัทผู้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้าสายวงเวียนใหญ่กรณีปล่อยน้ำทิ้งปนเปื้อนลงคลอง
หลังจากโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพพบซากปลาเน่าตายเกลื่อนในคลองสำเหร่จำนวนมาก คาดสาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้าสายวงเวียนใหญ่ปล่อยน้ำปูนลงคลองจนเกิดปัญหาดังกล่าว
ล่าสุดวันนี้ (3 ส.ค.) เพจ "กรุงเทพมหานคร" ได้ออกมาโพสต์รายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า "นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตธนบุรี ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ บริเวณคลองสำเหร่ เขตธนบุรี
ผู้ว่าฯ ชัชชาติกล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวพบซากปลาเน่าตายเกลื่อนในคลองสำเหร่จำนวนมาก และน้ำคุณภาพแย่ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 68 วันนี้ลงพื้นที่มาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร โดยบริเวณนี้คือถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงไปยังวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นถนนที่กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ซึ่งในการก่อสร้างมีการใช้สาร Bentonite เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของดินไม่ให้ดินพังในขณะขุดเจาะ โดยปกติสารตัวนี้จะเก็บไว้ในถัง ไม่ไหลออกมาข้างนอก แต่จากการสำรวจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ปลาในคลองตาย อีกทั้งยังยืนยันไม่ได้เช่นกันว่าสาร Bentonite ทำให้ปลาตาย โดยวันนี้ในคลองไม่มีปลาตายให้เห็นแล้ว ทั้งนี้ ยังคงต้องหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งว่าปลาตายจากอะไร น็อกน้ำหรือจากสารที่รั่วไหล หรือสาเหตุอื่นๆ
ผู้ว่าฯ ชัชชาติกล่าวต่อว่า ส่วนเหตุที่คลองบริเวณนี้น้ำไม่ค่อยหมุนเวียนเพราะมีการบล็อกน้ำเนื่องจากมีการขุดทำสถานีรถไฟฟ้าอยู่ ก็เป็นเหตุให้น้ำมีกลิ่นได้ สำหรับเรื่องน้ำเสีย มีกลิ่นช่วงหน้าฝนในคลองหลายๆ แห่งนั้น เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำหนุนสูง ทำให้น้ำในคลองไม่สามารถระบายออกไปได้ จึงเป็นเหมือนบ่อน้ำที่มีน้ำเสียสะสมอยู่
ส่วนกรณีผู้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้าสายวงเวียนใหญ่ปล่อยน้ำทิ้งปนเปื้อนลงคลอง สำนักงานเขตธนบุรี ได้มีการปรับบริษัทผู้รับเหมาฯ ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แล้ว และให้เร่งดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 68 เป็นต้นไป รวมทั้งจะดำเนินการแก้ไขกรณีการปล่อยน้ำทิ้งปนเปื้อนลงคลองต่อไป"