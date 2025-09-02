ฮือฮา!ผู้ใช้ยาฉีดลดอ้วน “เซมากลูไทด์” ในสหรัฐฯ ฟ้องผู้ผลิตหลังเจอผลข้างเคียงรุนแรงเสี่ยงตาบอด

เพจ “Drama-addict” เตือนภัยยาฉีดลดความอ้วน “เซมากลูไทด์” ที่กำลังฮิตทั่วโลก รวมถึงไทย หลังพบผู้ใช้ในสหรัฐฯ รวมตัวฟ้องผู้ผลิตเรียกค่าเสียหายกว่า 7 หมื่นล้านบาท เพราะพบผลข้างเคียงรุนแรง ทั้งอาเจียน ถ่ายไม่หยุด ปวดท้อง นิ่วในถุงน้ำดี และเสี่ยงภาวะ “ตามัวเฉียบพลัน” ถึงขั้นตาบอด แนะอย่าซื้อยาฉีดเอง ควรอยู่ในการดูแลแพทย์เท่านั้น
วันนี้ (2 ก.ย.) เพจ"Drama-addibt" ได้โพสต์เตือนถึงยาฉีดลดความอ้วนที่กำลังเป็นกระแสนิยม ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยระบุข้อความว่า “เซมากลูไทด์ ยาฉีดลดความอ้วนที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก รวมถึงบ้านเราด้วย ตอนนี้ผู้ใช้ยาตัวนี้ที่อเมริกาหลายยี่ห้อ กำลังรวมตัวกันฟ้องผู้ผลิตยาหลายบริษัท เรียกค่าเสียหายกว่า 2000 ล้าน$ หรือเกือบเจ็ดหมื่นล้านบาท
โดยเหตุผลที่ฟ้องคือ โจทก์บอกว่า ทางผู้ผลิตไม่ได้แจ้งผลข้างเคียงและเน้นย้ำถึงความซีเรียสของผลข้างเคียงเหล่านั้นให้ผู้ใช้รู้เพียงพอก่อนตัดสินใจใช้ยา จึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและต้องการให้ทางผู้ผลิตประชาสัมพันธ์เรื่องผลข้างเคียงของยามากกว่านี้ เพราะหลายคนอ้างว่าตอนตัดสินใจจะฉีดยา ไม่รู้เลยว่ามีโอกาสที่ฉีดแล้วจะขี้พุ่งทั่งวัน หรืออ้วกทั้งวันจนกินอะไรไม่ได้อีกเลย
ซึ่งผลข้างเคียงของยาชนิดนี้ที่พบบ่อยคือ คือ ปวดท้อง และปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้ เช่น ปวดมวนท้อง เบื้ออาหาร ท้องผูก ขี้แตก จุกเสียด แน่นท้อง คลื่นไส้อาเจียน ในเคสที่น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ก็จะมีปัญหา นิ่วในถุงน้ำดี ทำให้เกิดถุงน้ำดีอักเสบตามมาได้
ทีนี้มันมีผลข้างเคียงตัวนึง ที่พบได้น้อย ชื่อว่า NAION ย่อมาจากNon-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy โรคเส้นประสาทตาขาดเลือดส่วนหน้าชนิดไม่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดง เกิดจากภาวะที่เลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาลดลง ทำให้จอประสาทตาบวมและทำให้ผู้ใช้ยาตัวนี้มีโอกาสที่ จู่ๆก็จะตามัวไปโดยไม่มีอาการอื่นร่วมด้วย ไม่เจ็บ ไม่ปวดอะไร จู่ๆก็ตามัวลง และถ้ารักษาไม่ทันก็ถึงขั้นตาบอดได้ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบได้น้อยมาก แรร์เคสเลย แต่ก็มีคนที่อ้างว่าเขาตามัวเพราะผลข้างเคียงที่ว่านี้และฟ้องทางผู้ผลิตยาอยู่
ตามที่อธิบายมาจะเข้าใจว่า มันคือยาที่ต้องใช้ในการดูแลของแพทย์ และต้องคอยติดตามภาวะแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิด อย่าไปซื้อจากในเน็ท มาปักกันเองโดยเด็ดขาด แม้พวกผลข้างเคียงบางอย่าง อาจพบน้อย แต่ตอนนี้แม่งฮิตกันเหลือเกิน บางคนไม่ไปเจอหมอด้วย ไปซื้อยาในเน็ทมาปักกันเองหน้าตาเฉ้ย ก็อาจจะทำให้เคสที่จริงๆควรจะพบน้อย อาจพบเยอะขึ้นมาก็ได้ เพราะกลุ่มประชากรที่ใช้ยาตัวนี้แบบมั่วซั่วมันเยอะเหลือเกิน"