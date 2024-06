WHO เตือนภัยยาเบาหวาน-ยาลดน้ำหนักปลอม แอบอ้าง "โนโว นอร์ดิสค์"

องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกประกาศเตือนภัยยาปลอม ที่อ้างว่ามีส่วนผสมที่มีอยู่ในยาโอเซมปิก (Ozempic) ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวาน และยาลดความอ้วนวีโกวี (Wegovy) ของบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ (Novo Nordisk) ความต้องการที่สูงกว่าปริมาณที่มีของยาโอเซมปิก, ยามอนจาโร (Mounjaro) ของบริษัทอีไล ลิลลี่ (Eli Lilly) และยากลุ่ม GLP-1 ที่ส่งเสริมด้านการลดน้ำหนักนั้น ส่งผลให้เกิดตลาดยาปลอมที่กำลังเติบโตทั่วโลก



ประกาศเตือนของ WHO มีการกล่าวถึงยาเซมากลูไทด์ (semaglutide) ปลอม 3 ลอตที่ตรวจพบในบราซิลและอังกฤษในเดือนตุลาคม 2566 และในสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2566



สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เซมากลูไทด์ ไม่ใช่แนวทางการรักษาโรคเบาหวานที่ WHO แนะนำ เนื่องจากยังคงมีราคาสูงในปัจจุบัน แต่ทางหน่วยงานระบุว่า กำลังดำเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม GLP-1 ในการรักษาโรคอ้วน



WHO ระบุว่า ยาปลอมอาจเป็นอันตราย และหากยาเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนประกอบที่จำเป็น ก็อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาพอันเป็นผลมาจากระดับน้ำตาลในเลือดหรือน้ำหนักที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งการแจ้งเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีถือเป็นประกาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากการยืนยันรายงานบางฉบับก่อนหน้านี้



ทั้งนี้ ลิลลี่ และโนโวได้ยื่นฟ้ององค์กรหลายแห่งให้ยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่ามีส่วนผสมของเทอร์เซพาไทต์ (tirzepatide) และเซมากลูไทด์ที่อยู่ในยาเบาหวานและยาลดความอ้วนชื่อดังของสองบริษัท