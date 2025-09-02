"สมชัย" เปรียบเทียบ "พรรคประชาชน" เป็นพระเอกละครหลังข่าว รักพี่เสียดายน้อง จบแบบสุขนิยมหรือโศกนาฏกรรม?

จากกรณีที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปรียบเทียบสถานการณ์ทางการเมืองของ "พรรคประชาชน" เป็นเหมือน "พระเอก" ที่ต้องเลือกระหว่าง "สองสาว" คือพรรคการเมือง 2 พรรคที่เข้ามาขอร่วมงานด้วย ซึ่งสร้างความลำบากใจให้กับพระเอกอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะเลือกทางใดก็อาจถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างรุนแรง โดยนายสมชัยทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจว่า แม้จะเป็นพระเอกที่มีทางออกที่ดีเสมอ แต่ก็มีโอกาสที่จะจบลงด้วยโศกนาฏกรรม หากผู้เขียนบทกำหนดให้เป็นเช่นนั้น
วันนี้ (2 ก.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความปรียบเทียบสถานการณ์ทางการเมืองของ พรรคประชาชน ที่กำลังเป็น "พระเอก" และมีพรรคการเมืองอีก 2 พรรคเข้ามาพัวพัน โดยใช้ตัวละคร "สองสาว" เป็นตัวแทน ชี้ บทสรุปหวังว่าสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างมีความสุข (Happy Ending) เหมือนกับบทของพระเอกในภาพยนตร์ แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีโอกาสที่เรื่องราวจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรม (พระเอกตายตอนจบ) โดย นายสมชัย ได้ระบุข้อความว่า
"พระเอกมีสิทธิตายตอนจบ
พรรคประชาชน กำลังเล่นบทพระเอกในปัจจุบัน ที่มีสองสาวตามงอนง้อ สาวแรกมาขอคืนดี สารภาพผิดว่าที่สลัดรัก หนีตามหนุ่มเมืองกรุงไป เพราะสถานการณ์บีบบังคับแต่ใจยังรักพระเอกอยู่ สาวคนที่สองนั้นเป็นสาวหัวโบราณ แม้จะเคยมีทัศนคติทางการเมืองไม่ตรงกัน แต่คราวนี้สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า หากเลือกจะไม่ทำให้ผิดหวัง
หนุ่มพรรคประชาชน เลยออกอาการรักพี่เสียดายน้อง ทั้งกองเชียร์ ทั้งไอโอ รับจ๊อบมาทำหน้าที่แบบอิ่มหนำสำราญ กระหน่ำด่าอีกฝ่ายอย่างเต็มที่
การตัดสินใจครั้งนี้จึงยากยิ่ง พระเอกเริ่มหน้านิ่วคิ้วขมวด เลือกซ้ายก็โดนด่า เลือกขวาก็จมดิน ไม่เลือกก็โดนถล่มว่าเอือกไปตั้งเงื่อนไข 3 ข้อทำไม เมื่อเขารับแล้วดันไม่เลือกอีก
พระเอก ก็ยังเป็นพระเอกน่า คงจะมีทางออกข้อสรุปที่แฮปปี้เอนดิ้งได้ ยกเว้นเจอคนเขียนบทให้พระเอกตายตอนจบ"