“สมชาย” ย้ำ “นั่งลงลูก” เป็นข่าวปลอม แนะควรติดตามแก่นของการพิจารณาคดีมากกว่ากระพี้

“อดีต สว.สมชาย” ในฐานะผู้เข้าฟังไต่สวนคดีคลิปเสียง “แพทองธาร” สนทนา “ฮุนเซน” ชี้ “นั่งลงลูก” เป็นข่าวปลอม “นั่งลงครับ” เป็นคำที่ถูกต้อง แนะควรติดตามแก่นของการพิจารณาที่ยึดหลักนิติธรรม มากกว่ากระพี้
จากกรณีที่มีการเผบแพร่คลิปวิดีโอการไต่สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คดีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุนเซน โดยมีการตัดต่อเสียงพูดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากคำว่า “นั่งลงครับ” เป็น “นั่งลงลูก” นั้น วันนี้(25 ส.ค.) นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการไต่สวนในศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Somchai Swangkarn ว่า
“แจ้งเพื่อทราบ
คำว่า “นั่งลงลูก” เป็นข่าวปลอม
คำว่า “นั่งลงครับ” เป็นคำที่ถูกต้องครับ
สังคมไทยควรติดตามแก่นของการพิจารณาคดีพึงอย่าหลงเชื่อกระพี้ เพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ยึดหลักนิติธรรม จะผดุงความยุติธรรม รักษาเอกราชอธิปไตย รักษาประเทศชาติให้ดำรงอยู่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้คงมั่นสถาวรสืบไปครับ
#เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม
#เชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ
ดร.สมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการไต่สวนในศาลรัฐธรรมนูญ