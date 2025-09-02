เปิดประวัติ “เจน ญาณทิพย์” จากพนักงานบริษัท สู่ผู้มีสัมผัสพิเศษและภารกิจช่วยคนพ้นกรรม

เจน ญาณทิพย์ หรือ เจนจิรา เรียบร้อยเจริญ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีสัมผัสพิเศษที่มองเห็นกรรมของผู้คนมาตั้งแต่วัยเด็ก เธอมีเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจ ตั้งแต่เป็นพนักงานบริษัทด้านการตลาด สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายการโทรทัศน์ชื่อดังอย่าง "คนอวดผี" และถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหนังสือ "ภารกิจ Delete กรรม" ซึ่งไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวส่วนตัว แต่ยังให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตที่เกิดจากกรรมเก่า ทำให้เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน
จากกรณี มีกระแสข่าวพูดถึงเรื่องของบุคคลหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นผู้วิเศษเรี่ยไรเงินเพื่อจะเอาเงินไปซื้อทองสร้างเจดีย์ พร้อมเปิดชื่อ “เจน ญาณทิพย์” ผู้วิเศษตามรอย “หมอบี”
สำหรับ “เจน ญาณทิพย์” หรือที่หลายคนรู้จักกันในฐานะอดีตพิธีกรชื่อดังรายการ คนอวดผี จากการนั่งเป็นหนึ่งในทีมพิธีกรร่วมกับ ป๋อง กพล ทองพลับ และ ตั๊ก บริบูรณ์ ในรายการคนอวดผี ช่วงปี 2553–2555 โดยเธอถูกนำเสนอในฐานะผู้มีสัมผัสพิเศษ มองเห็นวิญญาณ และมักถูกพูดถึงในประเด็นความเชื่อเหนือธรรมชาติหลังออกจากรายการ เจนยังคงทำงานด้านสายมูและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเธอได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ “อาจารย์เจน.com” ซึ่งให้คำปรึกษาเรื่องดวงชะตา ความรัก และโชคลาภ รวมถึงจัดกิจกรรมทริปบุญ–ทริปลี้ลับ ที่ชวนผู้สนใจเดินทางไปทำบุญตามวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหลายจังหวัด นอกจากนี้ เจน ญาณทิพย์ ยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่า เธอมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ใจด้วยการใช้ประสบการณ์และความเชื่อทางจิตวิญญาณ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต โดยมีทั้งผู้ศรัทธาและผู้ที่ตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ควบคู่กันมาเสมอ
โดย เจน ญาณทิพย์ หรือ เจนจิรา เรียบร้อยเจริญ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีสัมผัสพิเศษที่มองเห็นกรรมของผู้คน ซึ่งความสามารถนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่วัยเด็ก และเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือผู้คน
เส้นทางชีวิตสู่ผู้มีสัมผัสพิเศษ
เจน ญาณทิพย์ มีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม ในปี 2548 แต่สิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างจากคนอื่นคือประสบการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่อายุเพียง 8 ขวบ เธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่สอนเรื่องบุญและบาป เห็นผู้คนในร่างของสัตว์ที่เคยเป็นในอดีตชาติ และรับรู้ถึงกรรมที่พวกเขาเคยกระทำ ซึ่งเธอมองว่าความสามารถเหล่านี้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ
จากพนักงานบริษัทสู่ "เจน ญาณทิพย์" ที่ทุกคนรู้จัก
ก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นผู้มีสัมผัสพิเศษที่ช่วยเหลือผู้คนอย่างเต็มตัว เจนเคยทำงานด้านการตลาดที่บริษัท เทวา คอปเปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2540 ก่อนที่เธอจะกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากรายการโทรทัศน์ชื่อดังอย่าง "คนอวดผี" ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสัมผัสพิเศษ ด้วยความสามารถในการสื่อสารและอธิบายเรื่องราวของกรรม ทำให้เธอสามารถให้คำปรึกษาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้คนได้อย่างน่าทึ่ง
ภารกิจลบกรรมผ่านตัวอักษร
นอกจากงานในรายการโทรทัศน์แล้ว เจน ญาณทิพย์ยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและภารกิจของเธอผ่านตัวอักษรในหนังสือชื่อ "ภารกิจ Delete กรรม" ซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าเรื่องราวส่วนตัว แต่ยังเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องของกรรมและวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตที่เกิดจากกรรมเก่าได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากที่กำลังเผชิญกับปัญหาชีวิต