หมอของขวัญเตือนภัย! พก "แหนม" เข้าไต้หวันเจอโทษหนัก ปรับ 2 แสนบาท

“พกแหนมในกระเป๋าเดินทาง” กลายเป็นอุทาหรณ์ราคาแพง! หมอของขวัญแชร์ประสบการณ์ตรง เมื่อเพื่อนถูกตรวจพบแหนมที่ด่านศุลกากรไต้หวัน จนเกือบต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง 2 แสนบาท หรือถูกส่งตัวกลับทันที เตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังการนำเข้าอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. “หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์” หรือ แพทย์หญิง ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ เป็นที่รู้จักในฐานะแพทย์ด้านผิวหนังและความงาม ออกมาโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์เผชิญหน้ากับด่านศุลกากรเนื่องจากมีแหนมอยู่ในกระเป๋าเดินทาง โดย “หมอของขวัญ” เผยว่า
“อุทาหรณ์ไต้หวัน
วันนี้พาตัวแทนคนเก่งมาเที่ยวไต้หวัน พอมาถึง กระเป๋าพี่เอกพรีเซ็นเตอร์สุดหล่อของเรามาช้าสุด Last bag เลยทั้งๆ ที่เป็น Business Class ในขณะที่ Priority Bag ออกมาแล้วทั้งหมด (เอ๊ะ1) ก็ไม่อะไร เดินออกช่องเขียวมา คุณ Customs ก็คือปรี่เข้ามาจกกระเป๋าพี่เอกไป X Ray เลยจ้า สรุปแม่บ้านที่จัดกระเป๋าให้ฮีเอาแหนมใส่มาด้วย กรี๊ดดดด
นางบอกมีให้เราแค่ 2 ทางเลือก คือ 1. ปรับ 200,000 หรือ 2. กลับประเทศทันที What ใครที่จะมาไต้หวันโปรดระวังสุดๆๆๆนะคะ มาม่าหมูสับก็ไม่ได้ แซนดฺวิชกินเหลือครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ ปรับโหดเหมือนโกรธกันมานาน ปรับกะว่าอีภาษีหมูนี่สร้างตึกได้เลย ส่วนใครที่กระเป๋ามาช้าผิดปกตินี่ต้องคิดละ มันมีอะไรรึเปล่า เพราะถ้าเปิดทิ้งก่อนก็คือทัน เล่าเป็น ปสก.ละกันค่ะ ส่วนคุณพี่เอก...แวะไปกินเป็ดที่ฮ่องกงก่อนละกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบินกลับมานะก๊ะ”