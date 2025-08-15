อุทาหรณ์รับหิ้วของ! สาวเล่าประสบการณ์เฉียดคุก หลังลูกค้าแฝง "ไอซ์ 18 โล" ในตุ๊กตา เตรียมส่งข้ามประเทศ

อุทาหรณ์แม่ค้ารับหิ้ว! เจอลูกค้าจอมแสบแฝง "ไอซ์ 18 กิโล" ในตุ๊กตา หวังใช้ช่องทางรับหิ้วของส่งข้ามประเทศ! งานนี้แม่ค้าหัวใจจะวาย รีบแจ้งตำรวจแทบไม่ทัน โชคดีรู้ตัวก่อน ไม่งั้นชีวิตพังคาคุก
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเตือนภัยผู้ที่รับจ้างหิ้วของจากต่างประเทศ ถึงประสบการณ์เฉียดติดคุก หลังพบว่าลูกค้าที่ฝากหิ้วของกลับแอบซุกซ่อนยาเสพติดจำนวนมหาศาลปะปนมากับสินค้าที่จะส่งไปด้วย
ผู้โพสต์เล่าว่า ตนเองเปิดรับหิ้วของระหว่างเกาหลี-ไทย และได้รับติดต่อจากชายคนหนึ่งเมื่อวันที่ 24 ก.ค. เพื่อให้หิ้วตุ๊กตา 18 กิโลกรัม อ้างว่าเป็นของชำร่วยงานแต่งงานน้องสาว แม้จะรู้สึกแปลกๆ แต่ด้วยความที่อยากได้ลูกค้าจึงรับงานไว้ ลูกค้ารายนี้ได้ส่งสินค้ามาที่โรงแรมที่ผู้โพสต์เข้าพักในวันที่ 27 ก.ค.
เมื่อผู้โพสต์เดินทางมาถึงไทยในวันที่ 30 ก.ค. และนำของมาจัดกระเป๋าเตรียมบินกลับในวันที่ 3 ส.ค. ก็เริ่มรู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่ดีเกี่ยวกับตุ๊กตาเหล่านี้ ด้วยความกังวลจนนอนไม่หลับ จึงโทรปรึกษาแม่ ซึ่งแม่ก็ได้คะยั้นคะยอให้แกะของตรวจสอบ ผู้โพสต์จึงตัดสินใจแกะตุ๊กตาออกมาดู 1 ตัว และพบว่าบริเวณหัวตุ๊กตามีลักษณะผิดปกติ คล้ายลูกปิงปองมีรูและมีเทปปิดไว้ เมื่อเทออกมา ก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่เห็นคือ "ไอซ์" จำนวนมาก
ผู้โพสต์จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดกระบัง เข้าตรวจสอบ ซึ่งผลพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์ และมีปริมาณมากถึง 18 กิโลกรัมรวมตุ๊กตา หากเล็ดลอดไปถึงเกาหลี ผู้โพสต์ต้องติดคุกอย่างแน่นอน เนื่องจากจะถูกเข้าใจว่าเป็นเจ้าของยาเสพติด
โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็ว ผู้โพสต์ได้ลงบันทึกประจำวันและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สืบสวน ซึ่งไม่นานก็สามารถตามหาประวัติผู้ส่งสินค้าได้ พบว่าบุคคลดังกล่าวเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการส่งออกยาเสพติดมาก่อน แต่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อเฟซบุ๊ก รูปโปรไฟล์ และข้อมูลผู้รับที่เกาหลี ล้วนเป็นข้อมูลปลอมทั้งหมด
ผู้โพสต์ยังสงสัยพฤติกรรมของลูกค้าที่พูดจาไม่ตรงไปตรงมา เช่น ตอนแรกบอกจะมารับของด้วยตัวเองที่เคียงจู แต่ภายหลังกลับให้ที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ยอซู ซึ่งเมื่อตรวจสอบในแผนที่ก็พบว่าเป็นตึกที่มีลักษณะแปลกๆ และไม่ยอมระบุชั้น
เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับผู้ที่รับหิ้วของ โดยผู้โพสต์ฝากเตือนให้เพื่อนๆ แม่ค้า โดยเฉพาะผู้ที่รับหิ้วสินค้าจากลูกค้าขาจร ให้เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบลูกค้าให้ดี รวมถึงแกะเช็กสินค้าทุกอย่างให้ละเอียด เพราะคนร้ายเหล่านี้ไร้จิตสำนึก ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น และหากยาเสพติดเล็ดลอดไปได้ การแก้ไขสถานการณ์จะยากลำบากมาก